Olimpiadi 2026 | oggi la candidatura a Losanna | appello di Zaia | ' Appendino ci ripensi

Olimpiadi 2026 - Malagò : Torino può ripensarci - c'è tempo : "Siamo ancora in tempo. Non credo che Losanna non ci prenda in considerazione, oggettivamente è assolutamente aperta". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, lascia aperta una possibilità per un ripensamento di Torino a rientrare insieme a Cortina e a Milano nell'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026. Parlando questa mattina a Radio Anch'io, Malagò ha affermato che ...

Olimpiadi 2026 - appello di Malagò e Zaia 'Appendino ci ripensi' : 'Questa non è una sfida o una prova muscolare, approfitto per fare un ultimo appello alla sindaca Chiara Appendino , avevo battezzato io il tridente'. Ai microfoni di Radio Anch'io su Radio 1, ...

L'Italia sta seriamente rischiando di perdere le Olimpiadi 2026 : La candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 rischia seriamente di finire fuori pista: il governo ha bocciato la proposta congiunta di tre sedi - Torino, Cortina e Milano - e in extremis ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'Proposta è morta qui. Manca condivisione tra le tre città' : ... e infatti con i rappresentanti del comitato olimpico italiano, guidati molto probabilmente da Diana Bianchedi, ci saranno il vice sindaco di Cortina Luigi Alverà e l'assessore allo sport di Milano ...

Olimpiadi 2026: stop Governo - resta asse Lombardia-Veneto. Olimpiadi 2026, scontro tra Sala e Governo. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino si sfila: Giorgetti, "la proposta della candidatura è morta qui". Speranza con asse lombardo-veneto

Olimpiadi 2026 - una brutta figura e Torino torna provinciale : Il vuoto intorno alla città che nel 2006 ha ospitato i Giochi dando esempio al mondo di organizzazione e di sobrietà, know-how e montagne buttate nel cestino dell'immondizia chissà perché ma sappiamo ...

Olimpiadi 2026 - salta il "tridente" : Torino si sfila in rotta con Sala. Sospetto di imboscata tra i grillini : Sospetti e tensioni. La pentastellata Torino si sfila dalla candidatura ai Giochi invernali 2026, mentre le regioni leghiste Lombardia e Veneto, un attimo dopo, piazzano sul tavolo del Governo il piano B, ovvero la candidatura in tandem di Milano e Cortina. Li aspetta una corsa contro il tempo per fare in modo che il Coni porti la proposta al Cio entro domani. La tempistica fa andare alcuni pentastellati su tutte le furie. Un esponente dei 5 ...

Olimpiadi 2026 – Di Maio appoggia Giorgetti - Salvini dispiaciuto : le opinioni dei maggiori esponenti politici : Da Di Maio a Salvini: le opinioni dei più importanti esponenti politici sul caso Olimpiadi 2026 L’Italia nel caos dopo la bocciatura di Giorgetti alla candidatura italiana a tre per le Olimpiadi invernali 2026. Veneto e Lombardia non hanno però intenzione di gettare la spugna e cedere a questa decisione che in tantissimi non approvano. Le due regioni vogliono proseguire ed inseguire il loro sogno, anche senza il supporto del ...

Olimpiadi 2026 – Malagò incontra Giorgetti - il Presidente del Coni non perde l’ottimismo : “ce la possiamo fare anche senza il Governo” : Giovanni Malagò e il no di Giorgetti alla candidatura a tre per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del Presidente del Coni dopo l’incontro col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Il mondo politico e il mondo dello sport italiano si incontrano ancora una volta: dopo il no per le Olimpiadi di Roma, adesso, il Coni, riceve una secca bocciatura da parte del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

Olimpiadi 2026 - la candidatura italiana a tre è morta : «Olimpiadi del 2026? La proposta è morta qui. La candidatura così non può andare avanti». Lo stop arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega...

OLIMPIADI 2026: STOP GOVERNO - RESTA ASSE LOMBARDO-VENETO. OLIMPIADI 2026, scontro tra Sala e GOVERNO. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino si sfila: Giorgetti, "la proposta della candidatura è morta qui". Speranza con ASSE LOMBARDO-VENETO

Olimpiadi invernali 2026: possibile candidatura Lombardia-Veneto. "candidatura Lombardia-Veneto? Anche io ho letto le dichiarazioni dei governatori Zaia e Fontana, vediamo cosa succederà. Noi siamo spettatori". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malago' al termine dell'incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti