Olimpiadi 2026 | candidatura Italia | tutto quello che c' è da sapere

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Farò tutto il possibile perché siano in Italia " : "Da cittadino Italiano e da sportivo farò tutto quello che è possibile perché le Olimpiadi Invernali vengano in Italia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso della conferenza ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Se Torino si ritira - Governo sostenga chi resta in corsa" : Aggiornamento ore 12:05 - Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'operazione "Spiagge sicure" il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha commentato anche il caso della candidatura italiana alle Olimpiadi Invernali 2026 e ha detto che se Torino si ritira il Governo dovrebbe sostenere chi resta candidato, quindi Milano e Cortina, che, tra l'altro, si trovano in regioni governate dalla Lega (con Attilio Fontana e Luca ...

Cosa succede con le Olimpiadi del 2026 : La città di Torino si è sfilata dalla candidatura condivisa con Milano e Cortina, che ora stanno pensando a un piano B The post Cosa succede con le Olimpiadi del 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi 2026 - Malagò-Zaia : 'Appendino ci ripensi - siamo ancora in tempo' : Oggi il Coni presenta in Svizzera la nuova proposta a due Milano-Cortina, ma si spera di poter far rientrare ancora Torino. Salvini: 'è un dovere del governo sostenere chi non si ritira' - Nel giorno ...

Olimpiadi 2026 : noi siamo quelli di Expo - loro quelli delle occasioni perse : Non sono sportivi. Non sanno fare squadra. Sanno litigare, fare ognuno il proprio interesse di parte. Una parte che non è mai quella degli italiani tutti, nella loro unità, nel loro senso comune. Sbriciolano e dividono questo Paese. L’ennesimo fallimento del governo sovranista, che ha messo al centro della propria iniziativa politica un disaccordo perenne, si chiama stop alle Olimpiadi. Noi continuiamo a tifare Italia e futuro ma dopo aver ...

Per le Olimpiadi 2026 non è ancora tutto perduto : Il Tridente non è ancora spuntato. Anzi potrebbe essere di nuovo affilato se si trovassero tra i 350 e i 400 milioni. Il governatore del Veneto Luca Zaia è ottimista sulla possibilità di convincere il sindaco di Torino, Chiara Appendino, a ripensarci e a rimettere insieme un ticket a tre con Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. Una formula così inedita, assicura il presidente del Coni, Giovanni ...

Olimpiadi invernali 2026 - Zaia e Malagò in pressing su Torino : 'Appendino ci ripensi' : Il timore di Milano, dal punto di vista politico, era che l'esecutivo stesse facendo una scelta politica dovuta alla necessità di non creare tensioni al proprio interno. Ad agosto Milano aveva ...

Chi si candida alla fine per le Olimpiadi del 2026? : (Immagine: pixabay/CC) Non c’è pace per le città italiane candidate a ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026. Martedì 18 settembre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha riferito che il governo ha bocciato l’ipotesi della candidatura congiunta tra Torino, Milano e Cortina d’Ampezzo per difficoltà organizzative e di gestione. Era nell’aria. Resta però aperta una ...

Olimpiadi 2026 - Chiamparino : ci sono le condizioni per tornare a tavolo : Per il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino ci sono tutte le condizioni "per rimettersi al tavolo a Roma e riprendere la discussione" sulle Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha ribadito questa mattina intervenendo ad Agorà su Rai3. "Ho sentito telefonicamente il governatore del Veneto Luca Zaia, questa mattina alle 8 - ha detto Chiamparino - e mi ha confermato, come aveva già dichiarato ieri, che ...

Olimpiadi 2026 - pressing su Appendino : 'Torino ci ripensi' : Piovono gli appelli alla sindaca di Torino Chiara Appendino perchè non rinunci alla corsa alle Olimpiadi invernali del 2026. Con una candidatura a due 'èsicuro che l'Italia ha meno possibilità di ...

Olimpiadi invernali - Sala svela : “il nome sarà Milano-Cortina 2026” : Milano-Cortina 2026, così dovrebbe chiamarsi la candidatura alle Olimpiadi invernali che il sindaco di Milano Sala si appresta a presentare “Su un punto sono assolutamente d’accordo anche con il sindaco di Cortina, che ho sentito ieri sera: certamente il nome sarà Milano-Cortina 2026. Tra l’altro suona anche bene“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, questa mattina a RTL 102.5 sulla candidatura a due per ...

Olimpiadi 2026 – Malagò ci ‘riprova’ per la candidatura a tre : “faccio un appello a Chiara Appendino” : Dopo l’intervento del Presidente del Coni si riaprirà lo scenario a tre? Le ultime diChiarazioni di Giovanni Malagò sulle Olimpiadi 2026 Giovanni Malagò è intervenuto in queste ore a ‘Radio Anch’io’ su Radio 1 per parlare della candidatura alle Olimpiadi 2026 dell’Italia. L’ipotesi a tre, in cui sarebbero state coinvolte Torino-Cortina-Milano, è tramontata ieri con l’opposizione della sindaca di ...