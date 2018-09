' Ogni volta che' | Heather Parisi | la pugnalata a Simona Ventura mentre va in onda

Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne : «Clima di malafede. Attaccato Ogni volta che aprivo bocca» : Giorgio Manetti , protagonista del Trono Over di ' Uomini e Donne ' spiega perché ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. A dargli fastidio l'atteggiamento di un opinionista, Gianni Sperti, e ...

Milena Miconi/ “Scampata al disastro di Genova. Ponte Morandi? Ogni volta mi dava una sensazione di angoscia” : Milena Miconi, in una intervista alla trasmissione La Vita in Diretta spiega il legame con Genova e le sensazioni provate ad Ogni suo passaggio sul Ponte Morandi.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:23:00 GMT)

Tutte pazze per Karius - il tedesco fa innamorare le tifose turche : “Ogni volta che passeggio…” : Il portiere tedesco ha rivelato di avere un nutrito numero di ammiratrici in Turchia, che lo hanno rinominato ‘Casanova’ I tifosi del Besiktas non hanno perdonato a Loris Karius la papera costata il pareggio nel match con il Bursaspor, le tifose invece sì. Tutto merito dell’aspetto fisico del portiere tedesco, giunto in Turchia in prestito dal Liverpool nell’ultima sessione di mercato. Rinominato ...

Eddie Murphy batte Ogni record : sarà padre per la decima volta : In arrivo un'enorme felicità per Eddie Murphy, che all'età di 57 anni si appresta a diventare padre per la decima volta. Come riportato su Fox News, è il secondo figlio che l'attore aspetta dalla sua fidanzata, Paige Butcher, modella australiana di 39 anni, con cui fa coppia dal 2012. Il parto è atteso per il prossimo dicembre, come hanno annunciato con una nota ufficiale i genitori. Il comico americano è padre ...

Gegia : "Adoro Giorgio Manetti - mi sento male Ogni volta che lo vedo" : “Quando guardo Giorgio Manetti mi si accende tutto”. A parlare è Gegia, che ammette di avere un debole per uno dei protagonisti di Uomini e Donne.“Da anni non mi perdo una puntata – racconta a Spy - io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha un’intelligenza superiore alla media”.prosegui la letturaGegia: "Adoro ...

“Non riesce a trattenersi - lo fa Ogni volta”. Michael Schumacher - la clamorosa indiscrezione : Un campione rimasto nel cuore dei tantissimi tifosi che sono cresciuti con le sue imprese sportive, un mito costruito successo dopo successo e al quale ancora oggi gli italiani sono molto affezionati. Un dramma improvviso, quello che ha coinvolto ormai quasi cinque anni fa Michael Schumacher, l’ex pilota di Formula, mentre era in vacanza con amici e parenti sulle Alpi francesi. Il tedesco aveva subito un grave trauma cranico mentre ...

Ponte Morandi - Bertolaso : “Ogni volta che lo attraversavo - correvo il più possibile e violavo tutti i limiti di velocità” : “Ponte Morandi? Quando attraversavo quel Ponte, se ovviamente il traffico me lo permetteva, violavo tutti i limiti di velocità e ci passavo il più velocemente possibile”. Sono le parole di Guido Bertolaso, dal 2001 al 2010 direttore del Dipartimento della Protezione Civile. Intervenendo a In Onda (La7), Bertolaso accusa le falle nei controlli e nella messa in sicurezza del Ponte e puntualizza: “Non faccio nessuna ipotesi sul ...

Francesco Baccini : "Il Ponte Morandi voleva dire che ero arrivato a casa da mamma. Ma Ogni volta mi dicevo "speriamo bene" : "ogni volta che percorrevo il Ponte Morandi voleva dire che stavo tornando a casa da mamma. Ma ogni volta che lo percorrevo dicevo tra me e me "speriamo bene". A commentare la tragedia di Genova è il cantante Francesco Baccini, in un'intervista rilasciata al quotidiano il Mattino.Baccini spiega tutti i suoi timoriogni volta che vengo a Genova ci passavo sopra. E, credetemi, ogni volta che lo percorrevo dicevo tra me e me "speriamo bene", ...

MotoGp - Brawn : «È incredibile lo spettacolo che offre Ogni volta» : Uno dei manager più importanti della Formula 1 e oggi una della cariche di spicco della Liberty Media ha assistito al Gp d'Austria dal box dell'Alma Pramac e in un'intervista a Sky Sport MotoGp ha ...

Bando periferie - Ricci (Pd) : “Sindaci di Ogni colore in rivolta contro lo stop. Senatori dem hanno sbagliato a votarlo” : “Stop al Bando periferie in Senato? Tutti i sindaci sono in rivolta, a prescindere dal colore politico, perché col decreto Milleproroghe sono state colpite città come Roma, Torino, Livorno amministrate dal M5s“. Sono le parole pronunciate a Coffee Break (La7) dal sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, a proposito dell’emendamento al decreto Milleproroghe, approvato in Senato, che sospende fino al 2020 il Bando di riqualificazione ...

“Ogni volta una coltellata”. Elena Santarelli - il toccante momento di sconforto : Una difficile battaglia mai nascosta ai fan, affrontata a testa alta anche attraverso i social. Elena Santarelli proprio in queste ore è tornata a parlare della malattia del figlio Giacomo e questa volta lo ha fatto confessandosi a cuore aperto a Vanity Fair. Era l’autunno 2017 quando al figlio Giacomo, 9 anni, era stato diagnosticato un tumore cerebrale e da quel momento in poi la showgirl non si è mai data per vinta, continuando a ...

“Madame furto” - ha condanne per 17 anni ma resta libera/ Ogni volta che la rom viene arrestata è incinta : Il caso di una donna rom a Roma che ha sommato 17 anni di carcere per furti ma non ha mai passato un giorno in prigione perché rimasta incinta dieci volte(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Atp Gstaad - La rimonta stavolta si ferma a metà : FOgnini abdica in Svizzera : Oggi no. Fabio Fognini non riesce a bissare l'operazione-esordio di Bastad e, dopo un primo set orripilante, la rimonta del ligure si ferma metà. Vince e passa Jurgen Zopp , numero 107 del mondo, che intasca il match al terzo set e vola ai quarti di finale costringendo, dunque, Fogna ad abdicare - e perdere un bel gruzzoletto di punti in ottica best ranking e top-ten - il titolo vinto ...