Non riuscendo a trovare lavoro | io e mio marito ci siamo trasferiti nella comunità di

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoQuando arrivo dopo le nove di sera nel quartiere di pensionati dei miei genitori, non ci sono luci accese. La chiamano "la mezzanotte di Dataw". Poco dopo il tg è ora di spegnere le lucizona residenziale circondata da muschio spagnolo su un'isola della Carolina del sud, popolata da anziani dai sessanta in poi.Non avrei mai immaginato che, a ventinove anni, sarei diventata una di loro.A miomancava ancora un anno di studi quando cisposati. In agosto avrebbe terminato il dottorato in biologia chimica per uno dei programmi più validinazione. Anche se l'affitto sarebbe scaduto pochi giorni dopo la laurea, non lo rinnovammo. Eravamo sicuri che avrebbe trovatoentro quella data.Dopo dieci anni di studi, faticando per arrivare a fine mese in ...