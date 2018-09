“Non lo cambiavo da una vita” Una ‘nuova’ Elisabetta Canalis | che look!

caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 settembre 2018), buon compleanno (in ritardo): lo scorso 12 settembre la ex Velina di Striscia la notizia ha spento 40 candeline, anche se non si direbbe per niente. Diventata famosa a 21 anni, oggi è un’attrice e un’imprenditrice (nel 2016 con l’amica e partner in business Maddalena Corvaglia ha aperto una palestra, Sky View LA ), è felicemente sposata con il chirurgo italo americano Brian Perri, vive a Los Angeles e ha una figlia, Skyler Eva, che è nata il 29 settembre 2015. A inizio estate si erano anche diffuse le voci di una sua possibile seconda gravidanza, ma per ora non è mai arrivata una conferma. Avrà pure 40 anni Eli, ma non li dimostra mica. Come fa a essere così favolosa? Ha una routine di fitness degna di un’atleta, scrive Vanity Fair. Fa kick-boxing, yoga, pilates, nuoto, bici, corsa, intervallati da lezioni di zumba e da tutte le variazioni di ...