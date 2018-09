Non dirlo al mio capo 2 | le anticipazioni della seconda puntata

Non dirlo al mio capo 2 - anticipazioni trama puntata 20 settembre 2018 : Rai 1 ha trasmesso il 13 settembre 2018 la seconda serie della fiction Non dirlo al mio capo. Anche questa volta ci sarà la bravissima e bellissima Vanessa Incontrada insieme a Lino Guanciale. I due famosi attori interpreteranno i ruoli di Lisa ed Enrico. Assisteremo a nuovi arrivi e di sicuro il successo dello scorso anno verrà replicato. Sara Zanier entra nella fiction di Rai 1 Nina Valenti, ex moglie di Enrico, che abbiamo conosciuto durante ...

Non dirlo al mio capo 2 : Lino Guanciale parla del suo personaggio : Lino Guanciale in Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni Grande successo per la prima puntata di Non dirlo al mio capo 2 seguita da 4.770.000 telespettatori pari al 22,4 % di share. La fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale non ha tradito le attese: i nuovi personaggi sono già entrati nel cuore dei telespettatori. Lino Guanciale in Non dirlo al mio capo 2 interpreta la parte di un cinico avvocato, Enrico Vinci. Nella seconda stagione ...

Le repliche di Non dirlo al Mio Capo 2 su Rai Premium dal 15 settembre - come guardare tutti gli episodi : Per chi ha perso la prima puntata della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, è possibile recuperarla: le repliche di Non Dirlo al Mio Capo 2 andranno in onda su Rai Premium a partire da sabato 15 settembre. E non è tutto. Sul sito RaiPlay, previa registrazione, si possono riguardare tutti gli episodi della fiction, compresi quelli della seconda stagione andati in onda giovedì. Inoltre, sempre su RaiPlay, potete guardare anche la ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 debutta con oltre 4.7 milioni di telespettatori : Ottima partenza per Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 che segna il ritorno di Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, che con i primi due episodi della seconda stagione ha vinto il prime time del 13 settembre con 4.770.000 telespettatori, per uno share del 22,4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film San Andreas ha raccolto davanti al video 1.903.000 telespettatori pari al 9.6% di share. Bene su Rai2 l’incontro valido per i ...

Ascolti TV | Giovedì 13 settembre 2018. Non dirlo al mio Capo 2 parte dal 22.4% - W L’Italia dal 5.1% : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.770.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 1.903.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 l’incontro valido per i Mondiali di Volley 2018 Italia – Belgio ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Pintus@Ostia Antica ha catturato l’attenzione di ...

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai 1 con “Non dirlo al mio capo 2” : Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai1 nella seconda stagione della seguitissima commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora ...

Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2 - seconda puntata del 20 settembre 2018 : Ecco le Anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction di Rai 1 con Lino Guanciale, Vanessa Incontrada e Chiara Francini. Giovedì 20 settembre 2018 andrà in onda la seconda puntata delle sei previste nella nuova stagione. Cosa succederà a Lisa? Quali nuovi bugie si intrometteranno nella sua storia d’amore con il suo capo? Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2: antefatto Cosa è accaduto nella prima puntata del 13 ...

Non dirlo AL MIO CAPO 2/ Fiction Rai 1 - anticipazioni seconda puntata 20 settembre : la battaglia Nina-Lisa : Non DIRLO al mio CAPO 2, anticipazioni seconda puntata 20 settembre 2018: tra Nina e Lisa comincerà una battaglia per cercare di conquistare il cuore di Enrico(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:54:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs W l’Italia vs San Andreas | Dati Auditel 13 settembre 2018 : Imbarazzo della scelta per i telespettatori nella prima serata di ieri, giovedì 13 settembre 2018. C’era, infatti, la prima puntata della seconda stagione di Non dirlo al mio capo (fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale) su Rai 1, per gli amanti dello sport c’era l’impegno contro il Belgio della nazionale italiana di volley su Rai 2, Il film Eliza Graves su Rai 3, la prima puntata della trasmissione di Gerardo Greco W ...