Non a Voce Sola sbarca a Montecosaro

Bufera PSG - Thiago Silva alza la voce : “Non abbiamo centrocampisti” : Thiago Silva ha parlato a caldo dopo la sconfitta del suo PSG contro il Liverpool nella serata di ieri in Champions League In casa PSG l’aria è tesissima dopo la sconfitta contro il Liverpool alla prima uscita stagionale in Champions League. La squadra parigina è stata costretta a schierare un centrocampo molto adattato, a causa dell’assenza in rosa di un numero decente di centrocampisti per affrontare una stagione. La società ...

Il Torino alza la voce : “perchè con noi Non si usa il Var?” : Il Torino ieri ha pareggiato contro l’Udinese ma alcuni episodi hanno fatto molto discutere, l’utilizzo del Var non è stato eccelso Il Torino nella giornata di ieri è stato penalizzato da una decisione arbitrale alquanto discutibile. Un fuorigioco fischiato a Berenguer ha fato sì che il gol del calciatore granata venisse annullato, nell’epoca del Var tutto ciò non deve accadere. Il Torino è furioso dopo quanto accaduto e ...

Il Parma alza la voce : “quello di Dimarco Non era rigore” : “Non entro nel merito delle decisioni arbitrali, in una partita ci sono episodi da una parte e dall’altra, ma a me non è sembrato rigore quello di Dimarco e credo anche al Var, perché il pallone rimbalza prima sulla coscia. Comunque ho visto che si sono consultati in quell’occasione“. Lo dice l’ad del Parma, Luca Carra, soffermandosi ai microfoni di Radio Sportiva sulle proteste del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, per l’episodio ...

Inter - Spalletti alza la voce : “rigore clamoroso Non fischiato” - bordate anche al Parma : Brutto ko in campionato dell’Inter contro il Parma, Luciano Spalletti protesta per un rigore non concesso per un fallo di Dimarco ai microfoni di Sky Sport: “il rigore non fischiato a favore nostro è clamoroso. Davvero clamoroso. Lui tocca la palla e la manda via con il braccio, con il gomito. Si vede chiaramente. Il Parma è entrato in campo per fare un po’ di ostruzionismo, Sepe perdeva sempre tempo. E’ chiaro che ...

Napoli - lite Insigne-Verdi? Il club Non ci sta ed alza la voce : Brutta sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Sampdoria, nel,e ultime ore sono circolate voci su una presunta lite all’intervallo tra Insigne e Verdi, il club azzurro ha deciso di uscire allo scoperto, ecco il comunicato: “c’è qualcuno che ha scritto che la sostituzione di Insigne e Verdi è stata decisa perché i due ragazzi avrebbero litigato negli spogliatoi. Questo genere di ‘giornalismo’ è avvilente. ...

Bono Vox interrompe il concerto degli U2 a Berlino per problemi alla voce : “Non possiamo continuare” : Bono Vox interrompe il concerto degli U2 a Berlino per problemi alla voce. Giunti in Europa per la sessione continentale di Innocence + Experience Tour, il gruppo irlandese ha incontrato il primo intoppo durante il concerto che ha tenuto in quel di Berlino. Il gruppo ha quindi dovuto interrompere il live alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, dopo un'improvvisa perdita di voce del leader del gruppo che non si è sentito di andare avanti con lo ...

McCain : portavoce - Trump Non assisterà ai funerali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Flavio Insinna - la bruttissima voce a Raiuno : 'Non dura' - già silurato all'Eredità : L'avventura di Flavio Insinna a L'Eredità è già finita prima ancora di cominciare? A lanciare la bomba è Dagospia , secondo cui a Raiuno 'gira voce che il futuro nel preserale potrebbe non essere ...

Cina : gli USA Non hanno bisogno di farsi coraggio alzando la voce : Nel parlare delle consultazioni commerciali tra Cina e USA, la dirigenza del governo statunitense ha recentemente sottolineato con frequenza che l'economia degli USA funziona bene mentre lo stato economico della Cina non è buono. Il 24, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang ha affermato in merito che ora che le consultazioni ...

La voce della Politica I Non pendolari di Basilicata sollecitano interventi allo scalo di Ferrandina : Dopo l'ultimo allagamento del sottopasso della stazione ferroviaria di Ferrandina, il comitato dei non pendolari è tornato a sollecitare un intervento risolutivo da parte di Rfi, la società del gruppo ...