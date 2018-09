No profit | Galimberti | Community Day responsabilizza i giovani

No profit : Galimberti - eventi come Community Day responsabilizzano giovani : Milano, 18 set. (AdnKronos) - I lavori di manutenzione effettuati oggi alla scuola Locatelli-Quasimodo di Milano dai giovani dipendenti di Whirlpool per il Community Day rappresentano "un bellissimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato", oltre che un'occasione per responsabilizzare i rag