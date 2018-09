Nigeriano non gli paga l' affitto | lui cerca di ucciderlo tirandogli una freccia

ilgiornale

: Tivoli: non paga affitto, nigeriano colpito con dardo al petto - Gaebaldi : Tivoli: non paga affitto, nigeriano colpito con dardo al petto - LucillaValenti2 : RT @LisadaCa: UN NIGERIANO ACCOLTELLA IL COINQUILINO PER UNA BOLLETTA 'TROPPO CARA'… QUESTI SENZA AMMAZZARSI TRA LORO ED AMMAZZARE GLI ALTR… - disicaterina : RT @LisadaCa: UN NIGERIANO ACCOLTELLA IL COINQUILINO PER UNA BOLLETTA 'TROPPO CARA'… QUESTI SENZA AMMAZZARSI TRA LORO ED AMMAZZARE GLI ALTR… -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L"affittuarionon gliva il canone mensile e allora lui, esasperato, gli ha scagliato contro una. La violenza a Guidonia Monticello, in provincia di Roma, dove le forze dell"ordine sono intervenute trovando l"africano ferito sul balcone di casa intento a chiedere aiuto, con un dardo conficcato nel petto.La vittima è stata prontamente trasportata in ospedale per ricevere tutte le cure necessarie dal personale medico. In seguito, una volta fuori pericolo, l"extracomunitario ha raccontato alla polizia la sua versione dei fatti: lache lo ha colpito era stata scoccata proprio dal suo vicino di casa.Il motivo del folle gesto? L"nonto dalal padrone di casa. Il responsabile della violenta aggressione è un 46enne italiano originario di Tivoli: ora l'uomo si trova in stato di arresto e dovrà rispondere all"accusa di tentato omicidio e lesioni ...