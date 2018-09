Niente Giochi per Torino In pista Milano e Cortina | “Ma devono trovare i soldi” 

Corea del Sud : per Son Niente servizio militare grazie al trionfo ai Giochi Asiatici : Il giocatore del Tottenham vince in finale contro il Giappone, 2-0, e ottiene l'esenzione dalla leva obbligatoria per 22 mesi

Niente leva militare per Son - la Corea del Sud vince i Giochi Asiatici : reazione commovente del giocatore del Tottenham [VIDEO] : La Corea del Sud U23 vince i Giochi Asiatici battendo il Giappone in finale, Son così evita il servizio militare Sospiro di sollievo per Son Heung Min, il talento del Tottenham infatti non dovrà rispondere alla chiamata del servizio militare come richiesto dalla legge. L’unico modo per evitarlo sarebbe stato quello di aver “Chiari ed elevati meriti sportivi” e così è stato, dopo la vittoria dei Giochi Asiatici. La Corea ...

Giochi 2026 - Milano : "Niente governance" : 11.56 Giochi 2026, Milano:"Niente governance" "Caro Giovanni, con rammarico constato che nella scelta della candidatura per i Giochi del 2026 le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive e territoriali. Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la sua disponibilità ove richiesto, solo come sede di gare o eventi, in quanto, stante ...

Torino dice sì ai Giochi - ma Niente alleanza con Milano : Il sì di Torino alla candidatura olimpica è arrivato. Un sì sofferto, frutto di almeno quattro faticose mediazioni: dentro il Movimento 5 Stelle, tra la maggioranza e la sindaca Appendino, tra sindaca e la sua maggioranza e i sindaci montani con i volontari del 2006, e infine con le minoranze, alcune delle quali l’hanno accolta mentre altre l’hanno...