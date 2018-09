Niccolò Presta : “Con Paola Perego rapporto pessimo” : Niccolò, figlio del celebre manager Lucio Presta, parla per la prima volta del rapporto con Paola Perego, sposata con suo padre dal 2011. Classe 1992, il produttore televisivo è una star di Instagram ed è stato inserito dalla celebre rivista Forbes nella lista degli Under 30 più influenti al mondo. Nel corso della sua (già) lunghissima carriera ha prodotto moltissimi programmi di successo, come Ciao Darwin di Paolo Bonolis e I Dieci Comandamenti ...

Niccolò Presta gela Paola Perego : "Tra noi rapporto pessimo" : Sembra che Niccolò Presta e Paola Perego non vadano molto d'accordo. Peccato, però, che Niccolò sia il figlio di Lucio e che Lucio sia il marito di Paola.Alla domanda "com'è il tuo rapporto con la Perego?", infatti, lui risponde con un secco: "Pessimo". La spiazzante rilevazione sui rapporti tra i due è stata lanciata dal giovane Niccolò Presta su Instagram. Come? Con le domande del social delle fotografie."Che rapporto hai con Paola Perego?", ...

Amici di Maria De Filippi - Lorella Boccia sposa Niccolò Presta : Lorella Boccia, ballerina di Amici nell’edizione 2012-2013, e Niccolò Presta, agente e producer televisivo nonché figlio di Lucio Presta, si sposano. I due piccioncini fanno coppia fissa da 3 anni e ora è arrivato il momento di fare il grande passo “perché lui è quello giusto” spiega lei a Vanity Fair, “Non mi sono mai fidata degli uomini, Nic poi col tempo mi ha insegnato a farlo. Mi ha fatto capire che non tutti gli ...

Niccolò Presta Jr contro Fedez? Risposte social alle critiche sui cognomi famosi : Il noto produttore e agente Niccolò Presta, nominato da Forbes come uno degli under30 più influenti nel settore media, risponde alle critiche lanciate da Fedez sui suoi social network? Presta Jr. non ...