Negramaro | Lele Spedicato in coma farmacologico | il messaggio della band

Lele Spedicato - chi è il chitarrista dei Negramaro : Lele Spedicato è il chitarrista dei Negramaro, ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di un malore. Classe 1980, è nato a Veglie, in provincia di Lecce, ed è stato, insieme a Giuliano Sangiorgi e al bassista Ermanno Carlà, il fondatore di una delle band italiane più famose di sempre. Barba lunga, sorriso enigmatico e una grande passione per la musica, Emanuele Spedicato, per gli amici Lele, non ha mai abbandonato i Negramaro e in questi ...

Lele Spedicato - l'ultimo commovente messaggio dei Negramaro su Instagram : «Saremo forti per te» : Attraverso il proprio account ufficiale Instagram, i Negramaro ringraziano tutti coloro che hanno fatto sentire il proprio sostegno a Lele Spedicato , il chitarrista della band colpito da emorragia ...

L’odio in rete colpisce anche Lele dei Negramaro - c’è chi è contento che abbia avuto un’emorragia : Che gli haters spuntino un po' ovunque in rete, sotto ogni post o in ogni gruppo a commentare gli argomenti più svariati, non è certo una sorpresa, ma il fatto che ci sia chi gioisce per il malore di Lele dei Negramaro, colpito da emorragia cerebrale e ancora ricoverato in rianimazione, è davvero incredibilmente deprimente. A denunciarlo sulla sua bacheca Facebook è Selvaggia Lucarelli, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di ...

Lele Spedicato - ore decisive per il chitarrista dei Negramaro : "Si spera nessun danno" : I prossimi esami neurologici valuteranno se il paziente riporterà danni e di quale entità. C'è la possibilità di un recupero...

Negramaro - cos'è successo al chitarrista Lele Spedicato. Il primario : «Decisive le prossime ore» : Emorragia cerebrale. Dottor Alessandro Olivi, professore ordinario Neurochirurgia all'Università Cattolica e direttore Neurochirurgia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli,...

Negramaro - il chitarrista come sta. Il primario : «Per Lele Spedicato decisive le prossime ore» : di Valeria Arnaldi Emorragia cerebrale . Dottor Alessandro Olivi, professore ordinario Neurochirurgia all'Università Cattolica e direttore Neurochirurgia Fondazione Policlinico Universitario Agostino ...

“Lele è stazionario” : trapela un pizzico di ottimismo per il chitarrista dei Negramaro : Il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato, ricoverato all’ospedale di Lecce a seguito di una presunta emorragia cerebrale, è stazionario: i medici fanno trapelare cauto ottimismo per le sue condizioni di salute Lele Spedicato lunedì è stato colto da malore ed è stato ritrovato privo di sensi nel giardino di casa sua dalla moglie. Il chitarrista dei Negramaro ha avuto presumibilmente un’emorragia cerebrale che ha fatto temere ...

Clio Evans - chi è la moglie di Lele Spedicato dei Negramaro/ Richiesto rispetto della privacy : Clio Evans, chi è la moglie di Lele Spedicato. Dalle nozze alla gravidanza: “Mi ha ridato fiducia nella vita”. Le ultime notizie sull'attrice, che è in attesa del loro primo figlio(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 01:14:00 GMT)

