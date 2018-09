Negramaro | cos' è successo al chitarrista Lele Spedicato Il primario | «Decisive le

Cos’è successo al chitarrista dei Negramaro? Spedicato in condizioni gravi - ricoverato d’urgenza a Lecce : Fan dei Negramaro in ansia: Spedicato colto da un malore, ricoverato d’urgenza in ospedale a Lecce Fan dei Negramaro col fiato sospeso per il chitarrista della band, Lele Spedicato, ricoverato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nel giardino della sua abitazione. Sembra si tratti di un’emorragia cerebrale, a causa della quale il chitarrista 38enne è ...