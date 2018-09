Negligee | Love Stories è stato vietato in 28 paesi

eurogamer

: #Negligee:LoveStories è stato vietato in 28 paesi - Eurogamer_it : #Negligee:LoveStories è stato vietato in 28 paesi - parliamodivg : Per quanto riguarda il Giappone... non si può essere profeti in patria!?? -

(Di mercoledì 19 settembre 2018)(primo gioco sessualmente esplicito ad essere pubblicato su Steam) èin ben 28, a soli 7 giorni dalla pubblicazione.Come riporta Gamesindustry, qualche mese fa il titolo èal centro di un acceso dibattito riguardo la pubblicazione di prodotti a sfondo sessuale sulla piattaforma di Valve. Dopo aver inizialmente essersi schierato contro questo tipo di contenuti, qualche settimana fa Valve ha invece deciso di approvare la pubblicazione di(il titolo in questione) su Steam.Purtroppo per i ragazzi di Dharker Studios, il loro titolo ha violato le leggi di 28, tra cui la Germania, quarta in ordine di vendite. Ecco come ha commentato lo studio:Read more…