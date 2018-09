Napoli | scossa di terremoto nei Campi Flegrei | aumentata la magnitudo dall'INGV

Campania : scossa terremoto di magnitudo 2.2 tra Napoli e Pozzuoli : Registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Pozzuoli, in provincia di Napoli, alle ore 23:58 di martedì 18 settembre 2018, con epicentro a una profondità di 5 km.--Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 18 settembre 2018, attorno alle 23.36, sulla Campania e precisamente nel napoletano. Il sisma è stato chiaramente avvertito tra Pozzuoli e Napoli ma non in altre città circostanti. Netti i tremori e i boati ...

Napoli-Fiorentina - Milik dà la scossa : e che muro Koulibaly e Maksimovic! : ... si comprende che è uomo essenziale nelle geometrie di Ancelotti: perché non ha bisogno degli spazi di Mertens per esaltarsi e si accontenta di piazzarsi lì davanti con il mondo che deve ruotargli ...

Emergenza criminalità a Napoli - perché serve una scossa : serve una scossa, e che sia forte. Per contrastare la violenza dei giovani che dovrebbero essere l'oro di Napoli e sono il suo piombo, adesso devono arrivare fatti. L'incontro straordinario di oggi ...

Scossa di magnitudo 5.2 in Molise : gente in strada in alcuni quartieri a Napoli : E' stata avvertita nitidamente anche a Napoli la forte Scossa di terremoto di magnitudo 5.2 che alle 20,19 ha fatto tremare il Molise . L'epicentro è stato registrato nuovamente a Montecilfone, in ...

Terremoto - serata drammatica in Molise : seconda forte scossa di oggi - si temono nuovi danni. Sisma avvertito a Napoli - Roma e in Puglia [MAPPE e DATI] : 1/7 ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 in Molise. Paura anche a Roma e Napoli. Gente in strada e lievi danni : Roma - Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita alle 20.19 al Centro-Sud. L'Ingv indica una magnitudo di 5.2. L'epicentro a Montecilfone (comuni vicini Palata,...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 in Molise : paura a Napoli - tante chiamate ai Vigili : La Sala operativa dei Vigili del Fuoco presa d’assalto dalle telefonate, ma al momento non si registrano danni a Napoli – se si eccettua qualche cedimento di intonaco senza conseguenze – per effetto della scossa di Terremoto con epicentro nel Molise. Il sisma e’ stato avvertito in diverse zone della citta’ e anche nell’isola di Procida. Un’altra scossa, di magnitudo 2.2, era stata registrata dai ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 in Molise avvertita fino a Roma e Napoli : danni a edifici - paura e gente in strada [AGGIORNAMENTI LIVE] : 1/10 ...

Terremoto - scossa di magnitudo 5.2 in Molise : avvertita a Roma e Napoli - danni a Palata : Nuova forte scossa di Terremoto in Molise. La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata a 4 Km da Montecilfone, in provincia di Campobasso. Il sisma è stato avvertito in moltissimi centri, in particolare Roma, Napoli e nell’Ascolano, una zona colpita dal Terremoto del 2016. Diverse le telefonate ai vigili del fuoco ma solo per richieste di informazioni: non si segnalano danni a cose o persone. Lievi danni alle case si sono registrati nel ...

