Napoli | San Gennaro non tradisce | il sangue del patrono si è sciolto

Napoli - dominare non basta : adesso serve il fattore San Paolo : Ancelotti l'ha giocata per vincere, si è capito dalle scelte (nessuna rivoluzione, una sola novità rappresentata dall'impiego di Ruiz al posto di Hamsik) e dall'approccio...

Inter-Tottenham 2-1 - sana follia oltre il 90' : bentornati nerazzurri. Delude il Napoli : Inter-Tottenham- “Pazza Inter amala“: recita così l’inno ufficiale della compagine nerazzurra, un inno che calza a pennello se si analizza il match di ieri sera. Un’Inter disordinata e leggermente confusionaria nella prima frazione di gioco. Poi il vantaggio del Tottenham ha spaventato totalmente gli uomini di Spalletti, bravi però a restare uniti e compatti. Primo […] L'articolo Inter-Tottenham 2-1, sana follia ...

San Gennaro - onomastico/ Santo del giorno - il 19 settembre si celebra il patrono di Napoli : Il Santo del giorno di oggi 19 settembre è San Gennaro, si celebra il patrono di Napoli ma non solo. Fra le altre città infatti contiamo anche Folignano e la Little Italy di New York(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 05:47:00 GMT)

Napoli - liceo Sannazaro nel caos - i rappresentanti d'istituto : 'Ora assenza di massa' : 'assenza di massa': i rappresentanti di istituto del liceo Jacopo Sannazaro, a Napoli, hanno indetto per domani una protesta contro la situazione che si è venuta a creare nella loro scuola. Mancano le ...

Napoli - al San Paolo tornano prezzi popolari : tornano popolari i prezzi dei biglietti dello stadio San Paolo per Napoli-Parma, in programma il 26 settembre. I tifosi azzurri avevano infatti inscenato una dura protesta per il caro-biglietti in occasione della gara con la Fiorentina, lasciando le curve semivuote in un San Paolo che ha registrato solo 20.000 spettatori. Per il match contro gli emiliani, le curve sono infatti messe in vendita da domani a 14 euro, mentre la tribuna ...

Napoli - è già conto alla rovescia per San Gennaro : al via i riti solenni : Inizieranno domani 18 settembre a Napoli i riti solenni per la festività di San Gennaro, patrono della città e della Campania, la cui ricorrenza cade il 19 settembre, giorno dell'atteso miracolo della ...

Napoli - lite tra donne finisce nel sangue : 21enne aggredita e sfregiata : Due ferite al labbro, un taglio che dalla bocca arriva all'orecchio, altri sulle spalle e sulle cosce. sfregiata durante una lite tra donne, per motivi che i carabinieri stanno cercando di chiarire. È ...

Napoli - scooter in fuga da un posto di blocco : due pistole lanciate davanti al teatro San Carlo : Lo scooter percorre via San Carlo, arriva alla curva prima di raggiungere piazza Trieste e Trento vede che davanti alla Fontana del Carciofo c'è un posto di controllo delle forze dell'ordine; inverte ...

Disastro Inter - a San Siro vince il Parma | Classifica Il Napoli batte la Fiorentina 1-o : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Manca un rigore per un mani non visto. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo

Serie A - Napoli-Fiorentina 1-0 : Lorenzo Insigne decide la sfida con un gol pesantissimo a dieci minuti dalla fine : Il Napoli batte la Fiorentina per 1-0 con un gol di Insigne a dieci minuti dalla fine di una partita resa molto complicata dall’organizzazione esemplare della squadra di Pioli. Il Napoli ha creato molto ma ha anche concesso molti spazi alla Fiorentina che non ha sfruttato un paio di possibili occasioni con Chiesa e Simeone. I partenopei volano così a nove punti in classifica dopo quattro giornate, mentre i Viola perdono il primo match del ...

Live Napoli-Fiorentina 1-0 al 78? Gol di Insigne - è festa al San Paolo : La rivoluzione di Ancelotti: sono tre i cambi alla vigilia del debutto in Champions League. Con la Fiorentina, così, Carletto schiera un Napoli tutto nuovo con Mertens nel tridente e il...

DIRETTA/ Napoli-Fiorentina (risultato live 1-0) streaming video e tv : Insigne fa esplodere il San Paolo! : DIRETTA Napoli Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Dopo la sosta si torna a giocare in Serie A: bella sfida al Franchi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 19:32:00 GMT)

