Napoli | San Gennaro non tradisce | il sangue del patrono si è sciolto alle 10 05 Lieve

Napoli : lieve malore per il cardinale Sepe durante la cerimonia per la festività di San Gennaro : durante la cerimonia nel Duomo di Napoli per la festività di San Gennaro, il cardinale Crescenzio Sepe ha accusato un lieve malore: potrebbe essere stato causato dal gran caldo all’interno della chiesa cattedrale, gremita di fedeli e di turisti accorsi per assistere al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, che si è ripetuto anche oggi. Al termine della cerimonia l’arcivescovo non ha portato l’ampolla con il ...

Napoli - San Gennaro non tradisce : il sangue del patrono si è sciolto alle 10.05. Sepe : «La violenza sui bambini è bestemmia» : Ore 10.05. Il cardinale Sepe annuncia lo scioglimento del sangue del patrono di Napoli, san Gennaro. La reliquia era già allo stato liquido al momento del prelievo dalla...

Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 10.05. Si ripete il miracolo a Napoli : Si è ripetuto a Napoli il prodigio del miracolo di San Gennaro. L'annuncio della liquefazione del sangue è stato accolto alle 10.05 in una cattedrale affollata, da un lungo applauso dei fedeli presenti. Il ripetersi del miracolo è letto come un buon auspicio per la città di Napoli e per la Campania. Il miracolo avviene tre volte l'anno: a settembre, nel giorno appunto di San Gennaro, nel sabato che precede la prima ...

Napoli - si è sciolto sangue di S.Gennaro : 10.34 Anche quest'anno a Napoli si è sciolto il sangue di San Gennaro. L'annuncio del cardinal Sepe, poco dopo le 10, è stato salutato da un lungo applauso dei fedeli nel Duomo partenopeo. La cerimonia si è svolta alla presenza del governatore campano De Luca, del sindaco di Napoli e presidente della Deputazione di San Gennaro De Magistris e del vicepresidente della Deputazione Carafa D'Andria. "Un grande evento religioso ma anche civile.C'è ...

