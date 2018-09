Napoli | lieve malore per il cardinale Sepe durante la cerimonia per la festività di San

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 settembre 2018)lanel Duomo diper ladi San Gennaro, ilCrescenzioha accusato un: potrebbe essere stato causato dal gran caldo all’interno della chiesa cattedrale, gremita di fedeli e di turisti accorsi per assistere al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, che si è ripetuto anche oggi. Al termine dellal’arcivescovo non ha portato l’ampolla con il sangue all’esterno del Duomo per mostrarla ai fedeli rimasti fuori dalla chiesa, ma poco dopo si è mostrato in buone condizioni mentre lasciava il Duomo per ritirarsi nella basilica di Santa Restituta. L'articoloper illaper ladi San Gennaro Meteo Web.