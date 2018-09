Moto3 | GP Aragon 2018 | Marco Bezzecchi non può più sbagliare per contrastare Jorge Martin

oasport

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Il Motomondiale si sposta ad, in Spagna, per il quattordicesimo appuntamento della stagioneche si disputerà da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Nella categoria più leggera, la, la situazione di campionato è molto aperta dato che a sei gare dalla conclusione ci sono ancora tre contendenti al titolo iridato (a meno di clamorosi stravolgimenti): lo spagnoloe gli italianie Fabio Di Giannantonio. In realtà sinora il Mondiale ha visto un continuo avvicendarsi in vetta alla graduatoria da parte di(Honda Gresini) e(KTM Redox), con l’iberico che è passato al comando dopo la caduta dell’avversario durante il penultimo giro della gara di Misano. I primi due hanno collezionato globalmente sette vittorie (5 per, 2 per) ma hanno inanellato diversi ritiri che hanno permesso a Fabio Di Giannantonio, ...