Morbillo | in Inghilterra i casi salgono a 876 e calano i vaccini

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Aumentano idiine diminuiscono le vaccinazioni. L’epidemia in corso tocca quota 876, mentre le coperture vaccinali risultano in calo per il quarto anno consecutivo e sono arrivate, per i bimbi di 12 mesi al 91%. Più di 41.000disono stati segnalati in Europa tra gennaio e giugno, il conteggio più alto dell’ultimo decennio. Infino a luglio sono stati confermati 876, più di tre volte quelli del 2017 ma meno della metà deisegnalati in Italia nello stesso arco di tempo (2029). I dati del National Health System (NHS) hanno rivelato che inla percentuale di bambini che hanno ricevuto il vaccino contro, Parotite e Rosolia entro i due anni è scesa al 91,2% nel 2017-18, dal 91,6% dell’anno precedente. E solo l’87,2% dei bambini aveva fatto entrambe le dosi: ben al di sotto del 95% ...