Morbillo : in Inghilterra i casi salgono a 876 e calano i vaccini : Aumentano i casi di Morbillo in Inghilterra e diminuiscono le vaccinazioni. L’epidemia in corso tocca quota 876 casi, mentre le coperture vaccinali risultano in calo per il quarto anno consecutivo e sono arrivate, per i bimbi di 12 mesi al 91%. Più di 41.000 casi di Morbillo sono stati segnalati in Europa tra gennaio e giugno, il conteggio più alto dell’ultimo decennio. In Inghilterra fino a luglio sono stati confermati 876 casi, più ...