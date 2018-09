Monza | il Pd contesta il presunto nome ‘fascista’ di un cane poliziotto

Blastingnews

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Discussione abbastanza inusuale durante la seduta del consiglio comunale diVIDEO, quando Marco Lamperti, consigliere in quota Pd, ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti circa ildi unimpiegato nei servizi antidroga dall’unita' cinofila della polizia locale. Il pastore tedesco si chiama Narco della Decima Mas e secondo il consigliere ilè di poco gusto, perché “non tutti forse sanno cosa ha rappresentato la Xma Flottiglia Mas nella storia d’Italia. Ilrichiama il fascismo ma è solo la denominazione dell’allevamento dove è nato ilSecondo Lamperti, ildelè troppo collegato a un’unita' della marina italiana che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, fece parte del corpo militare della Repubblica di Salò, collaborò attivamente con le forze armate tedesche in Italia settentrionale e si rese protagonista di azioni di ...