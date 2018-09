Monza | Colombo conferma la cessione della società a Berlusconi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Non è ancora ufficiale, ma manca veramente poco: presto il 95% delsarà di Silvio. È lo stesso attuale presidente del club biancorosso, Nicola, are la quasi conclusione delle trattative: “Abbiamo condiviso la decisione di ripartire le quote con il 95% che andrà ai nuovi azionisti e il 5% che resterà a me“, ha dichiarato al Giorno. Inizialmente l’ex presidente del Milan avrebbe dovuto rilevare il 70%, poi ha optato per investimento maggiore: “Avrei comunque avuto la minoranza delle quote, quindi a me tra cinque e trenta per cento cambia davvero poco“, continuache comunque rimarrà presidente e avrà quindi un ruolo nel CdA. L’attuale numero uno brianzolo non vuole mollare proprio adesso che la squadra sta iniziando a raccogliere i frutti del progetto iniziato negli anni scorsi: “Ci ...