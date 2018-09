Mondiale di ciclismo | Sbrollini | ' Sconfitta bruciante'

Ciclismo : Mondiale Innsbruck - i convocati di Cassani/ Italia - cosa succede se salta Nibali : le alternative : Ciclismo, Mondiale Innsbruck: convocati Italia. Il ct Davide Cassani punta su Vincenzo Nibali e chiama Fabio Aru nonostante una Vuelta complicata:"Non siamo i favoriti ma..."(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:22:00 GMT)

Ciclismo - ecco l Italia per il Mondiale ci sono Nibali e Aru. Cassani 'Preoccupato ma fiducioso' : MOVIMENTO IN CRESCITA - 'Con i Campionati del Mondo su Strada di Innsbruck ci apprestiamo ad affrontare l'ultimo atto di una stagione intensa e impegnativa per le Nazionali azzurre. Una stagione che ...

Ciclismo - ecco l'Italia per il Mondiale : ci sono Nibali e Aru : ROMA - Vincenzo Nibali e Fabio Aru: è un'Italia a due punte quella convocata dal ct del Ciclismo Davide Cassani per il Mondiale di Innsbruck il programma il 30 settembre. Aru è nel gruppo azzurro ...

Ciclismo - Coppa Agostoni 2018 : appuntamento importante in vista del Mondiale - c’è Gianni Moscon : Tempo di classiche italiane come di consueto per il fine estate/inizio autunno del Ciclismo. Sabato si aprirà il Trittico Regione Lombardia con la 72ma edizione della Coppa Agostoni. appuntamento davvero importante per quanto riguarda questo finale di stagione: soprattutto Davide Cassani, che schiera al via la propria nazionale, dovrà trarre indicazioni fondamentali per quanto riguarda il Mondiale di Innsbruck. Al via anche diverse compagini ...

Ciclismo - pessime notizie per Van Baarle : l’incidente con l’addetto della Vuelta gli costa il Mondiale : Il corridore del Team Sky dovrà dire addio al Mondiale di Innsbruck per la frattura al bacino riportata dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto alla fine della 12ª tappa della Vuelta Non c’è pace per Dylan Van Baarle, costretto a dire addio anche al Mondiale di Innsbruck dopo il ritiro alla Vuelta. AFP/LaPresse Il corridore del Team Sky infatti è stato protagonista insieme a Geniez della caduta grottesca avvenuta subito dopo ...

Ciclismo - Cassani preoccupato in vista del Mondiale : “non abbiamo certezze. Nibali? Resta il nostro leader” : Il commissario tecnico della Nazionale italiana di Ciclismo esprime un pizzico di preoccupazione in vista del Mondiale di Innsbruck La Vuelta non sta dando le risposte che Davide Cassani si aspettava, il commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo si attendeva di avere più risposte ad un mese dal Mondiale di Innsbruck, in programma nell’ultima settimana di settembre. “Speravo di arrivare a un mese dal Mondiale con più ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Il movimento italiano è tornato ad altissimi livelli. Nibali al Mondiale? Se sarà al 90% potrà giocarsela” : Davide Cassani si gode il momento felice del Ciclismo italiano, dopo le vittorie di Matteo Trentin a Glasgow, nella rassegna europea, e di Elia Viviani nella Classica di Amburgo. Il ct della Nazionale italiana di Ciclismo intervistato da RaiSport ha analizzato la situazione del movimento tricolore, puntualizzando anche sugli obiettivi del prossimo Mondiale di Innsbruck (30 settembre) “Agli Europei ho schierato una formazione fortissima e i ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Mi alleno sullo Stelvio e rientro alla Coppa Agostoni - voglio il Mondiale! Ho sentito Cassani…” : Gianni Moscon sta scontando una squalifica di cinque settimane per il pugno dato a Elie Gesbert durante la 15^ tappa del Tour de France. Lo scalatore potrà tornare alle corse il 15 settembre, due settimane prima del Mondiale di Innsbruck a cui non vuole mancare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a L’Adige: “Farò tutte le corse che ci sono in Italia a partire dalla Coppa Agostoni, proprio il 15 settembre. Poi, se le ...

Ciclismo - Davide Formolo : “Alla Vuelta per fare il salto di qualità. Davide Cassani mi osserva per il Mondiale” : Non solo Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Ad animare la prossima Vuelta a España 2018, che prenderà il via sabato da Malaga con una cronometro individuale, per quanto riguarda i colori azzurri ci sarà anche Davide Formolo, che avrà i ruoli di capitano in casa Bora-hansgrohe. Dopo un Giro d’Italia corso molto bene ma senza grandi acuti e con un po’ di sfortuna, il veneto va a caccia di risultati importanti. “Spero sia la volta ...