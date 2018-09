Milano Moda Donna | il best of del primo giorno

Milano Moda - da Luisa Spagnoli il colore accende l'estate 2019 : ... che le clienti Luisa Spagnoli ormai anche giovanissime apprezzeranno nel mondo. Come magnifico sfondo, la Sala delle Cariatidi in Palazzo Reale, e poi cocktail elegante nelle sale all'Arengario ...

Sulle passerelle di Milano sfila anche la moda africana : Non solo New York, Londra e Parigi. anche Milano ha la sua Afro Fashion Week. Al via il 20 settembre con una decina di sfilate, conferenza e visita guidata ad un'azienda tessile. "Diversità culturale" e' il tema scelto dalle organizzatrici per questa edizione della Afro Fashion Week (#AFWM2018). Un tema necessario visto il periodo travagliato che l'Italia sta vivendo. Un riferimento chiaro al variegato ...

Al via edizione XL di Milano Moda Donna : Milano, 18 SET - Dai 90 anni di Luisa Spagnoli ai 60 di Les Copains, passando per il mezzo secolo di Etro, festeggiato con una grande mostra al Mudec, fino ai 65 di casa Missoni, è una settimana della ...

Fashion Week Milano - sfila anche il cibo / Iniziative food tra gli abiti di moda : Iniziative food tra gli abiti di moda, Fashion Week Milano: sfila anche il cibo tra gli abiti con nuove Iniziative che stravolgono usi e costumi. C'è grande curiosità.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:10:00 GMT)

Settimana della moda Milano 2018 - dal 19 al 25 settembre al vita la settimana fashion : Gucci grande assente - mistero Dolce e Gabbana : Milano è in pieno fermento: i negozi del centro cambiano le vetrine, le impalcature che nascondono i cantieri si vestono con enormi pubblicità di scarpe o borse, e in metropolitana si scorgono sempre più giovani modelle (o aspiranti tali) che corrono da una parte all’altra della città per i casting. Manca pochissimo infatti all’inizio della settimana della moda, in programma dal 19 al 25 settembre, uno degli appuntamenti più importanti per il ...

Milano - protesta animalista shock in vista della Settimana della Moda : protesta animalista shock nel centro di Milano, in via Mercanti, in vista della Settimana della Moda al via il 18 ottobre. 'Vera pelle, vera morte' lo slogan dei manifestanti ricoperti di vernice ...

Moda : Nike apre a Milano negozio più grande d'Italia : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Inaugurato a Milano il nuovo store Nike, in Corso Vittorio Emanuele II angolo Via Agnello, il più grande in Italia: 1.342 mq distribuiti su 3 livelli con le collezioni da uomo Nike Running e Sportswear esposte al pian terreno, mentre il primo piano è totalmente dedicato

Moda : Bonomi - settore e Milano non devono uscire da radar governo : 'La Moda, e anche Milano, non possono e non devono uscire dai radar della politica per l'importanza che rivestono per l'economia. Ma anche per la visibilità e la reputazione internazionale che la ...

Moda : Bonomi - settore e Milano non devono uscire da radar governo : Milano, 12 set. (AdnKronos) - "Oggi siamo qui per celebrare il ‘bello e ben fatto’ che tutto il mondo riconosce al nostro Paese", lo afferma Carlo Bonomi presidente di Assolombarda alla cerimonia inaugurale di Milano XL 2018. "L’Italia ha dato i natali a geni universalmente riconosciuti: Armani, per

Milano Moda Donna Settembre 2018 : 165 collezioni - debutti e sostenibilità : Camera della Moda di Milano Le location protagoniste delle sfilate sono ancora la Sala Cariatidi di Palazzo Reale e lo Spazio Cavallerizze al Museo della Scienza e della Tecnologia. Lo Spazio ...

Settimana della moda di Milano 2018 : calendario ed eventi : ... la Sala Cariatidi di Palazzo Reale si conferma location di Milano moda Donna; ad essa si aggiunge la Sala Cavallerizze di Via Olona 6/bis, lo spazio all'interno del Museo Nazionale della Scienza e ...