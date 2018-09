Milano | elementari senza maestri | 2031 convocazioni

scuolainforma

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Un fatto accaduto di recente a, che è un po’ il simbolo della spinosa questione circa la penuria di docenti negli istituti scolastici italiani. Allemancano, di conseguenza sono state convocateunità, ma solo in 450 hanno accettato l’incarico da parte del provveditorato. Una penuria che riguarda un po’ tutta la provincia lombarda., l’allarme di Sambruna Massimiliano Sambruna del Cisl Scuola ha lanciato l’allarme: ‘Non abbiamoa sufficienza per far fronte all’esigenza – ha detto – Se uno dinanzi ad un contratto non accetta, bisogna esaminare la situazione e intervenire’. Le immissioni in ruolo sono avvenute e le graduatorie ad esaurimento sono state chiuse questa settimana. Ora le scuole dovranno accollarsi l’onere di rilevare supplenti dalle graduatorie di seconda e terza ...