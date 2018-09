Milan | Gattuso ' Più forti del Dudelange | ma dobbiamo stare attenti'

Milan - Gattuso : 'Nessun alibi - dovremo battagliare. Contento di Halilovic' : Nello sport le robe facile non esistono, bisogna sempre lavorare. Rispettiamo il Dudelange e domani, che vinca il migliore'. Giacomo Giuffrida Redazione MilanLive.it MilanLive.it è stato selezionato ...

Europa League Milan - i convocati di Gattuso per il Dudelange : MilanO - Rifinitura e convocazioni per il Milan : al termine della seduta odierna il tecnico rossonero Gattuso ha diramato l'elenco dei 19 giocatori convocati in vista dell'incontro con l'F91 ...

Europa League - nel Milan spazio ai nuovi arrivati : chance importanti per far cambiare idea a Gattuso : Milan alle prese con la prima in Europa League in casa del Dudelange, Gattuso schiererà molti dei nuovi arrivi estivi Dopo la prestazione scialba di Cagliari, in casa Milan sembrano essere un po’ tutti sul banco degli imputati. Si sono salvati solo Donnarumma, Kessiè ed Higuain in terra sarda, dunque Gattuso sta pensando a qualche cambiamento. I nuovi arrivati potrebbero avere una ghiotta chance per guadagnarsi un posto da titolari ...

Milan - è un Diavolo a intermittenza : Gattuso cerca una sola anima : Una seconda strigliata che va inquadrata nell'ambito della gestione psicologica del gruppo, come spiega Marco Pasotto nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport , questa è una squadra che per ...

Gattuso ancora deluso dal suo Milan : “la gara di ieri mi fa riflettere” : Gattuso non riesce a darsi pace dopo il pari in casa del Cagliari da parte del suo Milan, una partita non certo eccellente dei suoi uomini “Dopo la partita col Cagliari c’è tantissima delusione, ma bisogna continuare a lavorare. Per diventare una squadra al 100 percento bisogna migliorare“. Rino Gattuso si esprime così, ai microfoni di Milan Tv, all’indomani del pareggio alla Sardegna Arena. “Quella di ...

Gattuso striglia il Milan dopo il pareggio col Cagliari : “20' imbarazzanti! Higuain? Ecco cosa penso” : Le parole di Gattuso dopo il pareggio di questa sera del Milan contro il Cagliari: il tecnico rossonero duro e severo con i suoi giocatori pareggio non troppo soddisfacente per il Milan, questa sera a Cagliari. I rossoneri hanno subito l’aggressività della squadra sarda, nel primo tempo dell’anticipo di questa sera, della quarta giornata di Serie A, per poi reagire nel secondo tempo, con la prima rete di Higuain con la maglia ...

Cagliari-Milan - probabili formazioni : Gattuso lascia in panchina 120 milioni : Riparte la Serie A e tra i tifosi del Milan c’è molta attesa per la sfida di questa sera alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Il calcio d’inizio del match è fissato alle ore 20.30, con l’arbitro Abisso che dirigerà l’incontro. Riguardo alle formazioni, Gattuso appare intenzionato a dare fiducia alla stessa squadra che ha battuto la Roma due settimane fa. Cagliari-Milan: le scelte di Gattuso e Maran CAGLIARI – Il ...

Milan - Gattuso ha ragione : i giornalisti fanno male a Caldara : Prima di quella partita sembrava Beckenbauer e dopo all'improvviso è diventato il difensore più scarso al mondo. A livello di intelligenza e mentalità la sua asticella è molto alta, è un grande ...