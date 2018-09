Migranti | vertice Ue a Salisburgo ma si rischia l' ennesimo nulla di fatto

Perché non dobbiamo aspettarci alcuna svolta sui Migranti dal vertice di Salisburgo : ... anche aspramente - ammette il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, intervenendo al Consiglio Affari generali a Bruxelles - ma si tratta di una questione reale, politica e concreta con una incidenza ...

Migranti - VERTICE CONTE-KURZ : “NO ALTRI CASI DICIOTTI”/ Ultime notizie - premier Austria : “si rinforzi Frontex” : MIGRANTI, Conte “Evitare altro caso DICIOTTI”. Ultime notizie, il premier, dopo l'incontro con il cancelliere Kurz, ha aggiunto “Servono maggiori investimenti nel nord Africa”(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Su Migranti nessuna svolta attesa al vertice Ue di Salisburgo : ... in Austria, non è attesa nessuna svolta, 'breakthrough', ndr, sui due maggiori temi controversi della politica d'immigrazione, la gestione degli sbarchi e la riforma del sistema dell'asilo comune di ...

Su Migranti nessuna svolta attesa al vertice Ue di Salisburgo : ... in Austria, non è attesa nessuna svolta, "breakthrough", ndr, sui due maggiori temi controversi della politica d'immigrazione, la gestione degli sbarchi e la riforma del sistema dell'asilo comune di ...

Migranti - ‘piano Salvini’ contro la Tunisia/ Ultime notizie - Tunisi frena su rimpatri lampo : vertice martedì : Migranti, il "piano Salvini" contro le rotte in Tunisia: Ultime notizie, Tunisi frena sui rimpatri lampo, "si rispettano gli accordi". martedì vertice ufficiale in Nord Africa(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:46:00 GMT)

Vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di Migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Migranti in fuga - allarme Isis : sì al vertice a Palazzo Chigi : Stop al braccio di ferro nell'esecutivo: si procede con la linea del dialogo e del confronto in Ue sul tema dei Migranti. A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, rientrato a Roma dagli Stati Uniti, ...

Caos Libia e Migranti - sì al vertice a Palazzo Chigi : Stop al braccio di ferro nell'esecutivo: si procede con la linea del dialogo e del confronto in Ue sul tema dei migranti. A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, rientrato a Roma dagli Stati Uniti, ...

A palazzo Chigi in corso vertice da Conte su Libia e Migranti : Roma, 4 set., askanews, - E' iniziato il vertice a palazzo Chigi sull'immigrazione. Presenti il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini, a ElisabettaTrenta, Enzo Moavero ...

Migranti : Conte convoca vertice. Pd : da Governo politica improvvisata : L'Italia esclude interventi militari e accusa Parigi per la cattiva gestione della crisi libica. Vertice straordinario a Palazzo Chigi per discutere i possibili contraccolpi. Si temono nuove ondate di ...

Migranti : oggi vertice a P.Chigi : L'occasione del vertice, concordato da tempo, potrebbe anche essere utile per fare il punto su altri temi di stretta attualità politica, tra cui la situazione in Libia.

Migranti : oggi vertice a P.Chigi : L'occasione del vertice, concordato da tempo, potrebbe anche essere utile per fare il punto su altri temi di stretta attualità politica, tra cui la situazione in Libia.

Migranti oggi vertice a Palazzo Chigi : Il vertice potrebbe essere occasione anche per fare il punto su temi di stretta attualità politica, come la crisi libica.

Migranti - oggi vertice a Palazzo Chigi : 10.40 Previsto nel pomeriggio, intorno alle 17, un vertice dell'esecutivo presieduto dal premier Conte, al quale parteciperanno tutti i ministri interessati, per fare il punto sulla questione dei Migranti. Lo fanno sapere fonti di governo. Il vertice potrebbe essere occasione anche per fare il punto su temi di stretta attualità politica, come la crisi libica.