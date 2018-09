Migranti | oggi il vertice a Salisburgo con Conte

Coggiola arrivati altri quattro Migranti nel progetto Sprar : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Coggiola arrivati altri ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tunisi - no a Salvini sul rientro Migranti (16 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: la Tunisia ha smentito Matteo Salvini. I confini della nuova flax-tax. Il grido di Papa Francesco contro la mafia. (16 settembre 2018).(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Salvini : via in qualche ora i Migranti sbarcati oggi a Lampedusa : 'Come arrivano se ne vanno'. Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della festa del Carroccio a Paullo, Mi,, ha risposto a chi gli chiedeva dei 184 migranti ...

184 Migranti sono sbarcati oggi a Lampedusa : 184 migranti arrivati probabilmente dalla Tunisia sono sbarcati oggi a Lampedusa, in Sicilia. Almeno una parte di queste persone si trovava su un certo numero di piccole barche che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva chiesto a Malta di fermare The post 184 migranti sono sbarcati oggi a Lampedusa appeared first on Il Post.

Caporalato - senegalese arrestato nel foggiano : trasportava 15 Migranti “in condizioni disumane” : La Squadra mobile di Foggia ha arrestato ieri sera Diop Makhar, 30enne senegalese accusato di aver fatto da caporale a 15 lavoratori agricoli, tutti migranti. L’operazione si è svolta intorno ad Apricena, nel foggiano. Proprio in quell’area, ad agosto, hanno perso la vita sedici braccianti morti in incidenti stradali: dodici vicino a Lesina, in uno scontro tra il furgone su cui viaggiavano ed un tir, e pochi giorni prima, in un ...

Migranti : inchiesta Diciotti - da oggi al lavoro il Tribunale dei ministri di Palermo (2) : (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri, entro 90 giorni, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, può decidere l'archiviazione - non impugnabile - oppure la trasmissione degli atti con una relazione motivata al pm, affinché chieda l'autorizzazione a procedere alla Camera di ap

Elezioni Svezia 2018 : urne aperte oggi/ Risultati ultime notizie : in ascesa Akesson e la destra anti-Migranti : Elezioni Svezia 2018, Risultati e ultime notizie: urne aperte oggi fino alle 20. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la destra anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:30:00 GMT)

Migranti - arriva il decreto Salvini : addio al permesso di soggiorno per motivi umanitari : È pronto il decreto Salvini in tema di Migranti: una misura con cui si prevede la cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Verrebbe sostituito da altre tipologie di protezione internazionale, ma più stringenti. Aumentano, inoltre, i casi in cui è possibile revocare la protezione umanitaria e la cittadinanza italiana.Continua a leggere

Migranti - pronto il decreto Salvini : 'Stop a permesso di soggiorno per motivi umanitari' : Niente più permesso di soggiorno per motivi umanitari. È una delle principali novità del decreto legge in tema Migranti voluto da Salvini , giunto ormai in rampa di lancio. Il decreto, composto da 15 ...

Liliana Segre : "Noi ebrei eravamo i 'senza nome'. Oggi percepisco la stessa indifferenza per i Migranti. Ne sento tutto il pericolo" : Al Palazzo del cinema nel settembre 1940 si presentava "Suss l'ebreo", un film nazista di propaganda antisemita, negli stessi edifici del Lido arriva "1938 - Diversi" di Giorgio Treves, realizzato con materiali d'archivio degli anni '30 e fino al '43 e soprattutto con testimonianze uniche, preziose e commoventi di persone che dalle leggi razziali ebbero la vita stravolta per sempre, Oggi una generazione in estinzione. Uscirà in sala l'11 ...

Migranti : oggi vertice a P.Chigi : L'occasione del vertice, concordato da tempo, potrebbe anche essere utile per fare il punto su altri temi di stretta attualità politica, tra cui la situazione in Libia.

Migranti oggi vertice a Palazzo Chigi : Il vertice potrebbe essere occasione anche per fare il punto su temi di stretta attualità politica, come la crisi libica.