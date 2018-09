Migranti | Italia populista sul banco degli imputati a Salisburgo

Migranti - l'Olanda torna ad attaccare l'Italia : "Troppi movimenti secondari" : L' Olanda torna ad attaccare. In un momento difficile per l' Unione europea , il ministro dell'Interno, Mark Harbers, ha scritto una lettera al commissario agli Affari interni, Dimitris Avramopoulos, ...

Migranti : Kurz - bene calo in Italia : ANSA, - ROMA, 18 SET - "Speriamo di migliorare Frontex e rafforzarne il mandato". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz in conferenza stampa con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

Kurz : bene Italia su flussi Migranti : 13.20 "Speriamo di migliorare Frontex e rafforzarne il mandato",dice il cancelliere austriaco Kurz dopo l'incontro con il premier Conte. "L'Austria è molto contenta per come l'Italia ha ridotto l'afflusso di migranti". Kurz dice di aver affrontato con Conte "anche argomenti sfidanti, come la doppia cittadinanza". Durante il viaggio per Roma aveva spiegato che sul doppio passaporto "non c'è motivo che l'Italia si agiti, abbiamo sempre chiarito ...

Sbarchi di Migranti dimezzati in un anno - in Europa - non solo in Italia - : La stessa statistica, però, contiene un altro numero che, benché noto agli esperti, va controcorrente rispetto alla narrazione politica dominante. E cioè che gli arrivi dei migranti è crollato negli ...

Migranti - Diciotti e porti chiusi : per il 54% degli italiani ha ragione Salvini : Migranti e caso Diciotti, i sondaggi sorridono a Salvini la cui intransigenza sul tema degli sbarchi estivi sulle coste italiane viene condivisa da una larga parte degli italiani. Meno del 40% degli elettori, secondo quanto rilevato dal più recente sondaggio a tema curato da Demos per La Repubblica, giudicherebbe negativamente la linea dura del ministro dell'Interno in carica [VIDEO] sulla gestione delle politiche dell'accoglienza di richiedenti ...

Migranti - ora la Aquarius cambia nome. Ma Salvini : "Non sbarcherà in Italia" : Dopo 19 giorni di sosta forzata, in attesa di una nuova immatricolazione ufficiale, dopo essere stata privata da Gibilterra della propria bandiera, l' Aquarius ha lasciato ieri il porto di Marsiglia. ...

Migranti - Salvini : “Nave Aquarius ha cambiato nome - ma non approderà mai in Italia” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini commenta su Twitter la ripresa delle operazioni di ricerca e soccorso della nave Aquarius2, questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il canale di Sicilia: "Ha cambiato nome (aggiungendo un '2') e bandiera, ma non cambierà destinazione finale: non in Italia. Portichiusi".--"La nave ong Aquarius2 questa mattina in navigazione a Sud della Sardegna, verso il canale di Sicilia. Ha cambiato ...

Migranti - dalle relocation alla redistribuzione flop : nessun Paese Ue mantiene le promesse. Italia compresa : In tutto dovevano essere 320 i Migranti trasferiti dall’Italia questa estate. Circa 270 dei 450 sbarcati a Pozzallo da nave Protector (Frontex) e Monte Sperone (Guardia di Finanza) il 16 luglio dovevano finire in Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Malta e Irlanda. Altri 50 portati a Catania dalla nave Diciotti dovevano essere portati ad Albania e Irlanda. Ad oggi, però, solo la Francia – Paese con il quale per altro l’Italia ha in ...

Migranti - l'Italia prova a uscire dall'isolamento : asse con Berlino sulla missione Sophia : Non ci voleva il no della Tunisia ad un accordo che sembrava praticamente cosa fatta. Soprattutto perché, ragionano nelle stanze di palazzo Chigi, la strategia dell'estrema durezza sul tema ...

Germania - IL ministro Seehofer : 'ottimista sull'accordo con l'Italia sui Migranti' : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si dice "ottimista" per quanto riguarda l'accordo in discussione con l'Italia sui rifugiati. "Lo chiuderemo", ha assicurato il leader dell'Unione ...

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

Migranti - la linea dura di Salvini piace agli italiani : più di uno su due dice sì ai porti chiusi : La linea dura del governo sui Migranti paga in termini elettorali. Il caso della Diciotti , che questa estate ha conquistato l'attenzione di tutti i giornali, non solo in Italia,, con la decisione di ...