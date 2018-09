Migranti | a Salisburgo vertice di transizione in vista del Consiglio di ottobre

Migranti - oggi il vertice a Salisburgo con Conte : Inizierà questa sera a Salisburgo la riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea che avrà come obiettivo la risoluzione, o meglio il tentativo di risoluzione, della questione dei flussi migratori. Ogni tentativo di raggiungere un accordo si è rivelato vano in questi ultimi mesi e anche per oggi le speranze di fare degli importanti passi in avanti sono piuttosto scarse.Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Fonti Ue sui Migranti : "A Salisburgo non si attendono novità sul regolamento di Dublino e la missione Sophia" : Alla vigilia del vertice di Salisburgo l'Unione europea non mostra aperture sul fronte migranti. Fonti hanno fatto sapere all'Ansa che non ci sono stati passi avanti nella discussione sulla riforma del regolamento di Dublino. Non ci sono novità in vista neanche per la missione Sophia: Fonti dell'Unione europea hanno dichiarato "non ci aspettiamo ci sia una svolta sulla proposta italiana".A Salisburgo il presidente del Consiglio Giuseppe ...