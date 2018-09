Meteo Protezione Civile | si intensifica il maltempo domani | nubifragi in Sardegna

Meteo Protezione Civile : il bollettino per oggi - il tempo peggiora al centro-sud : La giornata di oggi sarà caratterizzata da un progressivo peggiora mento atmosferico dettato dalla formazione di una depressione sul Mar Tirreno centro-meridionale, che apporterà piogge e tempo rali...

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : l’avviso della protezione civile alla vigilia del possibile “Medicane” : Allerta Meteo – L’area depressionaria proveniente dal mediterraneo Centro -occidentale, unita al flusso di correnti umide sud-occidentali in quota, sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni del Centro , con temporali su Sardegna, in estensione, d alla prossima notte, anche alla Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - forti temporali in arrivo al Centro : allerta gialla su 11 Regioni - l’avviso della protezione civile : allerta Meteo – Un’area di instabilità, originatasi sul Mediterraneo occidentale, è in arrivo sull’Italia e interesserà, dalle prossime ore, soprattutto le Regioni centrali italiane e l’Emilia-Romagna. La fase di maltempo apporterà precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : addio estate - arriva il maltempo in varie Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – L’intrusione di correnti d’aria più fredda in quota sul settore nord-occidentale determinerà, nel corso delle prossime ore, condizioni di moderata instabilità con piogge e temporali, anche di forte intensità, su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Meteo - piogge e temporali : allerta gialla Protezione Civile : Il Dipartimento della Protezione Civile annuncia per domani, 14 settembre, in buona parte della Sicilia un' allerta Meteo gialla . Ecco dove.

Allerta Meteo - maltempo in arrivo sull’Italia da Sud/Ovest : avviso della protezione civile - i bollettini e le mappe : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica determinerà una perturbazione sulle regioni del nord- Ovest del paese, accompagnata da rovesci e temporali anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni ...

Meteo Protezione Civile : tornano i temporali domani - ecco le zone colpite : Una rapida perturbazione porterà una certa instabilità atmosferica nella giornata di domani , Giovedì 13 Settembre, in particolar modo al Nord e nelle aree interne del centro-sud. Vediamo il...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - qualche pioggia al Nord-Ovest : Anche la giornata di domani trascorrerà all'insegna dell'alta pressione e quindi con stabilità e caldo. qualche pioggia è attesa solo sull'estremo Nord-Ovest . Ecco il bollettino della Protezione ...

Protezione civile e allerta Meteo - il governatore della Calabria Oliverio : “fatto lavoro importante” : “Nella Protezione civile e’ stato fatto un lavoro importante che continuera’. Andiamo avanti, e sosteniamo la rete del volontariato, forza che da’ grande impegno e impulso”. Lo ha affermato il presidente della Regione, Mario Oliverio , intervenendo stamane, secondo quanto riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta, all’incontro tenuto nell’ambito del secondo Campo-raduno che per tre ...

Meteo Protezione Civile domani : migliora ma ancora un po' di instabilita' al centro-sud : Nella giornata di domani avremo ancora residue condizioni di instabilità al centro-sud , in particolare sulle regioni meridionali e zone appenniniche, in un contesto complessivamente stabile. Ecco il...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : netto peggioramento al centro/nord - temporali “di forte intensità” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica in arrivo dalla Francia determinerà, nel corso delle prossime ore, un peggioramento delle condizioni Meteo rologiche su gran parte delle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, con precipitazioni a carattere temporalesco, localmente di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Protezione Civile : allerta gialla per il vulcano Etna. No Meteo : ... il Dipartimento Scienza della Terra dell'Università di Firenze e il Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente. L'innalzamento del livello di ...