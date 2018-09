Meteo oggi | depressione mediterranea | attesi temporali e nubifragi

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo pioggia e temporali nell’Isola : Allerta meteo ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico diramata oggi dalla Protezione civile regionale. Per 24 ore sono previsti temporali nei bacini del Flumendosa-Flumineddu e della Gallura, dal sud al nord dell’Isola. “Da mercoledì 19, sin dalle prime ore del mattino, sulla fascia costiera orientale della Sardegna saranno possibili temporali isolati o sparsi anche di forte di intensità – si legge nell’avviso ...

Previsioni Meteo : si accendono diffusi temporali anche oggi sulla penisola : Un’alta pressione, sì presente su buona parte del nostro bacino, ma non affatto salda, specie in corrispondenza dell’Italia, sta permettendo infiltrazioni di aria fresca da ovest, specie alle medie quote, in grado di esaltare la convenzione dal basso e di arrecare diffusi temporali su molte regioni. Particolarmente esposta alla moderata circolazione instabile è la Sardegna, che è anche la regione più prossima all’area con defaillance pressoria, ...

Meteo : aumenta l'instabilita' - forti temporali oggi da nord a sud! Fara' ancora caldo : Alta pressione sempre più debole, forti temporali in giornata da nord a sud. Ma clima ancora caldo... Meteo / L'alta pressione sub-tropicale che da almeno 10 giorni insiste sul Mediterraneo sta...

Meteo : inizia il declino dell'alta pressione. Oggi tra nubi e acquazzoni [FOCUS] : Alta pressione in indebolimento sull'Italia. Aumenta l'instabilità al nord e sul lato tirrenico! Meteo / L'alta pressione africana sta pian piano perdendo colpi su gran parte del Mediterraneo...

Meteo - persiste il caldo sull'Italia : dove i temporali oggi : Meteo, persiste il caldo sui territori italiani, ma occhio ai temporali. Meteo - Migliorano le condizioni Meteorologiche su gran parte del territorio italiano, tuttavia insisterà una moderata...

Meteo oggi : insiste l'instabilita' - attesi temporali tra pomeriggio e sera : Meteo oggi - Il territorio italiano risulta ancora interessato dal transito di una saccatura in quota, questa apporta le condizioni favorevoli all'insorgere di rovesci e temporali a partire dal...

Meteo ROMA - SOLE NEL WEEKEND/ Previsioni - la pioggia non farà visita alla Capitale : Previsioni METEO ROMA, SOLE nel WEEKEND: continua l'estate con temperature fino a 30 gradi, ma niente afa. Le ultime notizie: niente pioggia nel terzo fine settimana di settembre(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 00:43:00 GMT)

Previsioni Meteo oggi : peggiora - tornano i temporali su diverse regioni : Previsioni meteo oggi - A causa di una debole goccia fredda che transiterà sui nostri territori tra la giornata di oggi e quella di domani, le condizioni meteorologiche vedranno un nuovo...

F1 - GP Singapore 2018 : le previsioni Meteo. Incombe la pioggia sul circuito di Marina Bay… : Il Mondiale 2018 di Formula 1 entra ufficialmente nel rush finale con il GP di Singapore, quindicesimo round della stagione. L’infinita battaglia per il titolo iridato piloti tra Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari) continua su una delle piste più impegnative ed insidiose del calendario, a causa della lunghezza della corsa (spesso al limite delle due ore) e della presenza di muretti in uscita dalla maggior parte delle 23 ...

Previsioni Meteo : oggi la giornata più calda della settimana - fino a +33°C in pianura al Centro/Nord : Gran parte del territorio italiano sta godendo, quest’oggi, di un bel tempo prettamente estivo. Se consideriamo che siamo oramai verso metà settembre, diremmo anche un po’ anormalmente estivo. La fase stagionale, infatti, vorrebbe un andamento termico almeno di 4/5° inferiore ai valori massimi che, ad esempio, si stanno registrando in queste prime ore pomeridiane. Diffusamente si stanno toccando valori in pianura tra 29 e 31°, ma su molte aree ...

Meteo oggi : forte anticiclone porta tempo stabile e caldo - ma aumentano le nubi : Come preannunciato, l'anticiclone di matrice sub-tropicale (e in parte oceanica) disteso sull'area mediterranea, sta apportando una persistente fase di stabilità atmosferica sulla penisola, con...

Meteo Protezione Civile : il bollettino per domani - qualche pioggia al Nord-Ovest : Anche la giornata di domani trascorrerà all'insegna dell'alta pressione e quindi con stabilità e caldo. qualche pioggia è attesa solo sull'estremo Nord-Ovest. Ecco il bollettino della Protezione...

Meteo : anticiclone africano disteso sull'Italia. Caldo oggi su tante regioni : anticiclone africano disteso sul Mediterraneo. Tempo stabile e temperature in aumento ovunque. Meteo / Come ampiamente previsto nei precedenti articoli un vasto campo di alta pressione di origine...

Meteo : molte nubi e un po' di Sole oggi - temperature in aumento ovunque : Alta pressione africana in rinforzo sull'Italia, resistono ancora addensamenti al centro-sud. Caldo in aumento. Meteo / L'ingresso dell'aria calda nord africana sta entrando in contrasto con sacche...