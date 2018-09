Meteo | Italia nell' occhio del ciclone | nubifragi in arrivo

Allerta Meteo - “Uragano Mediterraneo” : Estofex lancia l’allarme per nubifragi molto intensi sull’Italia - in particolare Sardegna e Mar Tirreno : Allerta Meteo – In vista del Medicane del Mediterraneo atteso nelle prossime ore, Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per la Sardegna, la Corsica, l’Italia, il Mar Tirreno e la Tunisia principalmente per nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 20 settembre. L’Europa è divisa in due regimi su scala sinottica. Le parti settentrionali e nordoccidentali del ...

Meteo - temporali e nubifragi sull’Italia : le zone più colpite : Ondata di maltempo sul Paese. Secondo gli esperti Meteo la formazione di un vortice ciclonico sul mar Tirreno sarà responsabile di una fase instabile su molte regioni. Attenzione soprattutto in Sardegna, in particolare nella provincia di Olbia-Tempio dove potrebbero verificarsi temporali molto forti con nubifragi.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Bollettino per il 19 Settembre 2018 Mercoledì la rimonta della pressione da ovest favorisce un generale miglioramento delle condizioni Meteorologiche sul nord Italia. Tempo più instabile invece al centro sud dove saranno possibili rovesci e temporali. Avvisi di Criticità Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai Centri Funzionali Decentrati di tutte le Regioni e Province ...

Allerta Meteo “Uragano Mediterraneo” - cosa sono i Medicane : “mostri” sempre più frequenti nell’Autunno italiano : Nei giorni in cui l’Uragano Florence ha colpito in modo molto pesante gli Stati Uniti d’America provocando oltre 30 vittime e il Super Tifone Mangkhut s’è abbattuto sulle Filippine dove tra morti e dispersi si contano oltre 130 vittime, anche l’Italia rischia di essere colpita da fenomeni estremi tipicamente autunnali: nelle prossime ore potrebbe formarsi un “Medicane” (Uragano Mediterraneo) proprio nelle ...

Meteo - temporali e instabilità sull’Italia. Ma il caldo anomalo non ci abbandona : oltre 30° : caldo anomalo e l'instabilità atmosferica saranno protagonisti delle prossime ore a livello Meteorologico. Non mancheranno i temporali su buona parte del Nord, del Centro, e in Sardegna.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Bollettino per il 18 Settembre 2018 Permane una generale instabilità atmosferica sul nord Italia a causa di una debole depressione atlantica sulla Francia. Pertanto rimarranno probabili rovesci e temporali su molti settori del Nord Italia e del Centro, in Sardegna e in Sicilia, e sulla dorsale Appenninica. Avvisi di Criticità Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai Centri ...

Previsioni Meteo : sempre piu' nubi e rovesci sull'Italia in settimana - poi arriva la svolta : Persiste il caldo sull'Italia, ma tornano i temporali in settimana! Possibile importante svolta tra 7 giorni! Previsioni meteo / Mentre in altre zone del mondo abbiamo giorni davvero movimentati...

Meteo - sole e bel tempo in tutta Italia : temperature di 4 – gradi superiori alle medie stagionali : Le temperature continueranno ad essere sovente superiori a 30 gradi, attestandosi su 4/5 gradi in più della media stagionale.Continua a leggere

Previsioni Meteo Italia : Mappa Elaborata da Rete Meteo Amatori Bollettino per il 16 Settembre 2018 Il graduale aumento della pressione sull’Italia favorisce condizioni di tempo abbastanza soleggiato e caldo. Da segnalare la possibilità di rovesci in sede Appenninica, in Piemonte e sul nord-ovest della Lombardia. Avvisi di Criticità Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai Centri Funzionali Decentrati di tutte le Regioni e Province ...

Meteo - in arrivo sull’Europa l’uragano Helene : nuova ondata di caldo anche in Italia : Non è ancora tempo di autunno in tutta Europa, dove l'arrivo dell'uragano Helene poterà caldo e temperature molto al di sopra della media stagionale, con punte oltre i 30 gradi. Locali rovesci attesi solo localmente sulle regioni settentrionali. Sole e afa per tutta la prossima settimana, poi a partire dal prossimo weekend ci sarà un cambio di rotta.Continua a leggere