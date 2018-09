Messi-Cristiano Ronaldo | esordio shock | tripletta per la Pulce | espulso il portoghese

Champions League - ottava tripletta di Messi che stacca Cristiano Ronaldo : ROMA - Nuova Champions League , stesso identico duello che si ripete ormai da un paio di lustri: Messi contro Cristiano Ronaldo . E afare la prima mossa stavolta è stato il 31enne argentino, autore di ...

Fifa 19 - svelati i 10 giocatori più forti del gioco : Messi e Cristiano Ronaldo alla pari : Se lo stavano chiedendo tutti: "Quali saranno i 10 giocatori più forti di Fifa 19? ". E soprattutto: "Cristiano Ronaldo avrà un overall più alto di Messi o viceversa?". Almeno per quest'ultima domanda,...

Cristiano Ronaldo o Messi? Tevez non ha dubbi : “CR7 ossessionato - Leo mai visto in palestra” : Chi è più forte Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Carlos Tevez parla della rivalità tra i due fenomeni e svela le differenze tra il portoghese e l’argentino La rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi è uno dei temi che caratterizzano il calcio moderno. Chi è più il più forte? A dare qualche indizio, affinché l’ago della bilancia possa pendere da un lato più che dall’altro, è Carlos Tevez. L’attaccante ex ...

Tevez svela : 'Ecco la differenza tra Cristiano Ronaldo e Messi' : Avendo giocato al fianco di entrambi, sa bene di che cosa parla. Carlos Tevez, in carriera, è stato compagno di squadra dei due giocatori più forti dell'era moderna: Cristiano Ronaldo e Leo Messi , ...

Cristiano Ronaldo vs Messi - il ricordo di Crouch : “Leo è più forte di te” - la risposta di CR7 spiazzò tutti : Peter Crouch ha raccontato un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United: CR7 commentò con una battuta singolare la rivalità con Leo Messi Oltre ad essere uno dei calciatori più forti della storia, probabilmente anche il migliore di sempre, Cristiano Ronaldo è universalmente riconosciuto come un sex symbol. Il fuoriclasse portoghese tiene molto alla sua forma fisica, ma anche al suo look. Un curioso retroscena ...

Kane : 'Difficile fare confronti tra me - Cristiano Ronaldo e Messi' : ROMA - ' E' difficile fare confronti con Messi, Cristiano Ronaldo e me' . Così Harry Kane , a poche ore dalla sfida d'esordio dell'Inghilterra nella Nations League contro la Spagna. ' Con questo nuovo ...

Messi incorona la Juventus : “con Cristiano Ronaldo è favorita per la Champions League” : Leo Messi sorpreso dal trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il campione argentino però non ha dubbi: bianconeri favoriti per la Champions League Cristiano Ronaldo vs Messi, la sfida che ha infiammato non solo la Liga, ma anche l’intero calcio mondiale da almeno 10 anni a questa parte. Una lotta fra i due fuoriclasse che si sono contesi campionato spagnolo, Champions League e Pallone d’Oro, anno dopo dopo anno. ...

Fifa The Best - Cristiano Ronaldo sfida ancora Modric. In corsa anche Salah. Messi fuori dai finalisti dopo 12 anni : Cristiano Ronaldo può rifarsi. I tre finalisti del premio "The Best Fifa 2018" sono gli stessi del giocatore dell'anno Uefa: Luka Modric, CR7 e Mohamed Salah. La federcalcio mondiale ha annunciato le ...

Cristiano Ronaldo - la sorella Katia provoca Messi : 'A Torino gioca il migliore al mondo' : ... peccato che abbia accompagnato il suo post con le seguenti parole: "Scusa, ragazzo, puoi dirmi dov'è Torino? È solo per sapere dove gioca il migliore del mondo ". Evidente la stoccata a distanza con ...

ICC - Simeone torna sull'audio mondiale : 'Scelgo Messi tra lui e Cristiano Ronaldo' : Simeone non si risparmiò nemmeno sui singoli, argomento sul quale è tornato in occasione della conferenza stampa a precedere PSG-Atletico a Singapore , lunedì ore 13.35 su Sky Sport International ...