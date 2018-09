Mercato europeo - Boom di immatricolazioni ad agosto | +29 | 8%

quattroruote

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ilautomobilisticoha segnato un vero e propriodiin un mese tradizionalmente non significativo come. Secondo i dati dell'Acea (l'associazione europea dei costruttori di auto) lenell'area Ue + Efta, pari a 1.171.760 unità, sono cresciute addirittura del 29,8%, quasi il triplo rispetto al +10,1% di luglio e decisamente al di sopra del +5,1% di giugno. Il principale fattore di spinta è rappresentato dalle procedure di omologazione Wltp, che hanno indotto le Case automobilistiche a lanciare sconti e promozioni pur di liberarsi dei veicoli non adeguati alle nuove normative in vigore dal primo settembre. Fra i principali mercati, a sostenere la domanda del Vecchio Continente sono la Spagna, la Francia e la Germania con un incremento, rispettivamente, del 48,7%, del 40% e del 24,7%, Segue il Regno Unito con un +23,1% mentre ...