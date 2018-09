Meglio la biologia dell’informatica | è lì che ci sarà la prossima rivoluzione grazie alla

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Il linguaggio di programmazione del futuro non è quello dei computer, bensì il DNA. A suggerirlo è nientemeno che Sean Parker, imprenditore a cui si devono almeno due piccole rivoluzioni. La prima fu Napster, che segnò l’inizio della condivisione di musica online, e di rimando gli infiniti problemi di copyright ma anche la nascita di Spotify e Netflix. E la seconda fu Facebook, progetto che forse non sarebbe nemmeno partito senza l’apporto di Parker. Oggi questo imprenditore punta sul metodo CRISPR, il sistema per fare “copia e incolla” con frammenti di DNA e riscrivere il codice genetico. Una scoperta relativamente recente ma che ha già richiamato fondi e attenzioni in tutto il mondo,anche a una ricerca dell’Università di Trento. Ci sono centri di ricerca in tutto il mondo, dediti anche allo studio su pazienti umani. Parker vede del potenziale in ...