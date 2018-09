MAUGERI | APPELLO | FORMIGONI CONDANNATO PER CORRUZIONE A 7 ANNI E 6 MESI Violi

Corruzione MAUGERI - Formigoni condannato a 7 anni 6 mesi in Appello/ Ultime notizie Lupi “spero in Cassazione” : Formigoni, processo Appello: condannato a 7 anni e 6 mesi, pena maggiore rispetto al primo grado e interdizione dai pubblici uffici per il caso Maugeri.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Caso MAUGERI - per Formigoni condanna aumentata in appello a 7 anni e 6 mesi : MILANO - La Corte d'appello di Milano ha aggravato la pena, portandola da 6 anni a 7 anni e 6 mesi, per l'ex Governatore lombardo Roberto Formigoni imputato di corruzione nel processo sul Caso San ...

MAUGERI - FORMIGONI CONDANNATO A 7 ANNI E 6 MESI PER CORRUZIONE/ Appello - ultime notizie : "senza parole" : FORMIGONI, processo Appello: CONDANNATO a 7 ANNI e 6 MESI, pena maggiore rispetto al primo grado e interdizione dai pubblici uffici per il caso MAUGERI.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:20:00 GMT)

Formigoni - aumentata in appello la pena per il caso MAUGERI : 7 anni e mezzo La vicenda|I look stravaganti : Applicata all’ex governatore lombardo la pena massima prevista per la corruzione. L’accusa: aver ottenuto una serie di utilità, come yacht, vacanze e cene, in cambio di delibere di giunta «favorevoli». Interdizione in perpetuo dai pubblici uffici

Processo MAUGERI - aumentata la pena a Formigoni : in appello decisi 7 anni e mezzo di carcere : C'è anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. In primo grado la condanna era stata di sei anni

Formigoni condannato a 7 anni in appello per corruzione nel processo San Raffaele-MAUGERI : La Corte d'appello di Milano ha aggravato la pena, portandola da 6 anni a 7 anni e 6 mesi, per l'ex governatore lombardo Roberto Formigoni imputato di corruzione nel processo sul caso San Raffaele-...

San Raffaele-MAUGERI - Formigoni condannato a 7 anni e 6 mesi in Appello : L'ex governatore lombardo, Roberto Formigoni , è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere per corruzione nel processo di Appello San Raffaele-Maugeri . Secondo l'accusa, Formigoni ha ottenuto una ...

Processo MAUGERI - l'appello aumenta la pena per Formigoni : 7 anni e 6 mesi per corruzione : Doccia fredda per l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni. La corte d'appello di Milano l'ha condannato a sette anni e mezzo nel Processo sui fondi neri della Fondazione Maugeri di Pavia e del crac del San Raffaele. In primo grado, il 22 dicembre 2016, era stato condannato a 6 anni di reclusione. La procura generale nella requisitoria aveva chiesto il massimo della pena per Formigoni, ritenendo i fatti "gravissimi" e non ...

Caso MAUGERI - Formigoni condannato a 7 anni e 6 mesi/ Ultime notizie - appello : pena maggiore e interdizione : Formigoni, processo appello: condannato a 7 anni e 6 mesi, pena maggiore rispetto al primo grado e interdizione dai pubblici uffici per il Caso Maugeri.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:04:00 GMT)

Pena aumentata in appello per Roberto Formigoni nel processo MAUGERI : 6 anni e 7 mesi al "Celeste" : I giudici della quarta sezione della Corte d'appello di Milano hanno aumentato la condanna a 7 anni e 6 mesi nei confronti dell'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, al quale in primo grado erano stati inflitti 6 anni. Formigoni è accusato di corruzione nell'ambito della vicenda dei presunti 'fondi neri' nella fondazione Maugeri.Per Formigoni è stata disposta la Pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. ...

MAUGERI - pena aggravata per Formigoni in appello : 7 anni e 6 mesi - : L'ex governatore lombardo era stato condannato a 6 anni di carcere per corruzione in primo grado. Ora i giudici di Milano hanno aumentato la pena accogliendo la richiesta della procura generale

Formigoni - aumentata in appello la pena per il caso MAUGERI : 7 anni e mezzo : Applicata all’ex governatore lombardo la pena massima prevista per la corruzione. L’accusa: aver ottenuto una serie di utilità, come yacht, vacanze e cene, per favorire i due enti con delibere di giunta per circa 200 milioni di rimborsi pubblici

Caso MAUGERI : Formigoni condannato in appello a 7 anni e 6 mesi : L'ex governatore lombardo imputato di corruzione nel processo sul Caso San Raffaele-Maugeri, in primo grado era stato condannato a sei anni - La Corte d'appello di Milano ha aggravato la pena, ...

Formigoni - aumentata in appello la pena per il caso MAUGERI : 7 anni e mezzo : Applicata all’ex governatore lombardo la pena massima prevista per la corruzione. L’accusa: aver ottenuto una serie di utilità, come yacht, vacanze e cene, per favorire i due enti con delibere di giunta per circa 200 milioni di rimborsi pubblici