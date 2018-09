: #TuttiaScuola, #Mattarella:Siete giunti qui da tutta Italia,bambini della scuola d’infanzia e della scuola primaria… - Quirinale : #TuttiaScuola, #Mattarella:Siete giunti qui da tutta Italia,bambini della scuola d’infanzia e della scuola primaria… - CyberNewsH24 : #Mattarella:giovani riflettano su valori - NotizieIN : Mattarella:giovani riflettano su valori -

"Il mio auspicio e la mia più profonda convinzione" è che la strage nazista di Boves del '43 nel Cuneese possa "costituire momento di riflessione per legenerazioni circa le terribili prove che l'Italia ha dovuto affrontare per riconquistare libertà, democrazia e dignità nazionale". Lo scrivenel messaggio per il 75° anniversario dell'eccidio in cui i nazisti fucilarono una serie di civili in una rappresaglia. Quanto accadde "prova l'abisso in cui la violenza può far sprofondare la natura umana".(Di mercoledì 19 settembre 2018)