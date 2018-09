MARCELLO FOA CANDIDATO PRESIDENTE RAI DI NUOVO Ultime notizie | FI astenuta in

Rai - Vigilanza ripropone MARCELLO FOA presidente : Forza Italia si astiene : La commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha approvato la risoluzione che sollecita il cda Rai a nominare il presidente Rai individuandolo tra tutti i consiglieri, escluso l'ad,. In questo modo si ...

Gelmini : "Forza Italia apre su MARCELLO FOA presidente Rai" : Forza Italia apre su Marcello Foa presidente della Rai: "Sulla nomina del presidente della Rai c'è stato un errore di metodo. Siccome a noi nessuno avevo chiesto di appoggiare Marcello Foa, non lo abbiamo appoggiato" ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo azzurra alla Camera. "Adesso questo errore è stato sanato e da parte nostra c'è un'apertura, ma il tema principale del prossimo incontro tra FI, Lega e FdI non è solo Foa, ma i contenuti ...

MARCELLO FOA in Rai - crisi di nervi del Pd : 'Pronti a tutto per non farlo nominare presidente' : Il Pd in piena crisi di nervi minaccia battaglia, ancora, contro Marcello Foa . Lo fanno, in una nota, il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci , e quello in commissione di Vigilanza, Davide Faraone . ...

La lunga marcia di MARCELLO FOA verso la presidenza della Rai : Roma, 18 set., askanews, - Dopo il vertice di Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, la maggioranza Lega-M5s accelera su Marcello Foa, con un timing che - nelle previsioni - è davvero serrato: ...

Lega-M5s - tensioni dopo il vertice ad Arcore : a rischio la nomina di MARCELLO Foa : Il vertice ad Arcore ha innervosito parecchio i pentastellati che ora potrebbero vendicarsi facendo saltare la nomina di Marcello Foa alla presidenza della Rai. Alcune fonti vicine a Luigi Di Maio ...

Presidenza Rai - Lega e M5s puntano su MARCELLO Foa/ Ultime notizie - ok di Forza Italia? "trattativa in corso" : Presidenza Rai, Lega e M5s puntano su Marcello Foa. Ultime notizie, ok di Forza Italia? Giorgio Mulè fa il punto della situazione: "trattativa in corso"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:25:00 GMT)

SALVINI “INCONTRO CON BERLUSCONI NON SOLO SU PRESIDENZA RAI”/ Accordo Centrodestra su MARCELLO FOA e Regionali : PRESIDENZA Rai, SALVINI ottimista: "vedrò BERLUSCONI, Accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Presidenza Rai - Salvini ottimista : “vedrò Berlusconi - accordo vicino”/ Convergenza FI-Lega su MARCELLO Foa? : Presidenza Rai, Salvini ottimista: "vedrò Berlusconi, accordo Lega-Forza Italia vicino". Ultime notizie, Convergenza sulla nomina di Marcello Foa? I dubbi del M5s e le tempistiche "strette"(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 19:54:00 GMT)

Rai : MARCELLO FOA verso TGR o Giornale Radio - Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza : Giorni cruciali quelli della prossima settimana sul fronte Rai e più precisamente per arrivare ad una soluzione rispetto al nodo presidenza. Dopo la bocciatura da parte della Commissione di vigilanza prima della pausa estiva di Marcello Foa a Presidente dell'ente Radiotelevisivo pubblico, nelle prossime ore si arriverà all'indicazione di un nuovo candidato da sottoporre all'organo politico presideuto da Alberto Barachini.Raggiunto un accordo ...

MARCELLO FOA - Dago-bomba : andrà alla direzione di Rai 2 : La mancata presidenza della Rai, come anticipato da Dagospia , porterà Marcello Foa , dopo l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alla direzione di una rete come consolazione. Quale? Secondo le ...

MARCELLO FOA - dagobomba : andrà alla direzione di Rai 2 : La mancata presidenza della Rai, come anticipato da Dagospia , porterà Marcello Foa , dopo l'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alla direzione di una rete come consolazione. Quale? Secondo le ...

Paolo Becchi avverte Matteo Salvini : a MARCELLO FOA in Rai non si deve rinunciare : A Foa non si rinuncia. Dopo che Pd e sodali hanno fatto della Rai carne di porco, non vediamo perché Salvini e Di Maio debbano rinunciare ad avere all'interno della Tv pubblica una persona perbene, ...

Rai - dopo MARCELLO FOA silurano un altro candidato : bocciato Riccardo Laganà : Niente da fare neppure oggi oggi in Cda Rai per avere un nuovo presidente, dopo il no della commissione di Vigilanza a Marcello Foa . Si è discusso della situazione e, così come aveva fatto una ...

Giuseppe Conte si schiera con Salvini : 'MARCELLO FOA profilo assolutamente adeguato a presidenza Rai' : E' uno scatto verso la componente leghista del suo governo, quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Il quale nell'ultima conferenza stampa prima della pausa estiva della politica, spiega che ' Marcello Foa ha un profilo di tutto rispetto, assolutamente adeguato alla presidenza della Rai'. Finora Matteo Salvini è stato l'unico a difendere a spada tratta il suo ...