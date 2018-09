ilfattoquotidiano

: La Road map è stata tracciata. Ora la Manovra del cambiamento. Parla la... - carlaruocco1 : La Road map è stata tracciata. Ora la Manovra del cambiamento. Parla la... - fattoquotidiano : Manovra, Ruocco: “Tria? Nessun pericolo. Solo gossip”. E presenta proposta di legge per contrasto a evasione - italianaradio1 : Manovra, Ruocco: “Tria? Nessun pericolo. Solo gossip”. E presenta proposta di legge per contrasto a evasione -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) L’onorevole Carlahato alla sala stampa della Camera un progetto disulle semplificazioni fiscali. Fra le principali novità: il Modello 770 verso l’abolizione, scadenza dichiarazione dei redditi al 31 dicembre. E ai margini della conferenza, l’onorevole ha prima spiegato il “core” dellae poi il suo punto di vista sulla vicenda Tria: “Il provvedimento si pone come una nuova visione del fisco che introduce contrasto all’evasione e punisce chi cerca di approfittare degli adempimenti burocratici per frodare. Fermo restando che nel corso del dibattito parlamentare si discuteranno e si amplieranno. Noi lavoriamo per far stare meglio i cittadini e andare avanti. Tria? Tutto questo non appartiene al dibattito parlamentare.sonovoci di gossip che non ci appartengono”. L'articolo, ...