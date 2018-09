Manovra | nel mirino con aziende farmaceutiche ​per abolire superticket

Manovra - nel mirino le aziende farmaceutiche : scure su prezzi super-farmaci per tagliare i ticket : Le ipotesi del ministro della Salute Giulia Grillo: ricontrattare i prezzi con le aziende farmaceutiche per eliminare ticket 10 euro su visite specialistiche e rimodulare gli altri

Manovra - Di Maio : "Ho piena fiducia nel ministro Tria" : "Ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria per quello che sta facendo e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti durante ...

Conte ha spiegato cosa ci sarà nella Manovra del governo : 'La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo la flat tax'. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in un'intervista a La Verità . 'Il fisco è iniquo. La flat tax ...

Tensioni nel governo su Manovra e Olimpiadi - M5s contro Tria : "Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria - ha detto il super-ministro - ma chiedo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che sono in ...

Manovra - scintille nella maggioranza. E Tria va avanti : Cinquestelle per il reddito di maggioranza, Lega per la flat tax. Il ministro dell'Economia: gli investimenti pubblici devono tornare al tre per cento del pil. Ridurre il carico fiscale su classe media -

Manovra - governo nel caos. Rispunta l'aumento dell'Iva : 'Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di ...

Manovra - DI MAIO SFIDA TRIA : “PENSIONI MINIME A 780 EURO”/ M5s contro maxi condono Lega : i nodi nel vertice : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per TRIA conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la Lega dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:22:00 GMT)

Manovra - DI MAIO VS LEGA : “M5S NON VOTA CONDONO”/ Sfida a Tria : “pensione cittadinanza nel contratto” : Di MAIO: M5s non voterà condono. "La MANOVRA non sarà una passeggiata": per Tria conti difficili e la pace fiscale sembra dividere la LEGA dal suo alleato(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:26:00 GMT)

Manovra - Di Maio 'M5S non è disponibile a votare condoni. Pensione di cittadinanza è nel contratto' : Il Movimento 5Stelle 'non è disponibile a votare nessun condono'. A pronunciare l'altolà è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. 'Se si tratta di pace fiscale, di saldo e ...

Ma su ponte - Manovra e Tria nel governo resta la tensione : Consolidando l'asse con il ministro dell'Economia Tria, che ieri è finito nuovamente nel mirino dei Cinque stelle dopo la decisione di indicare Domenico Fanizza per l'executive board del Fondo ...

Manovra - Di Maio : nessuna tensione nel governo - ma dobbiamo mantenere le promesse : ... proprio per questo vogliamo fare una misura totalmente diversa per dare alle persone l'opportunità di reinserirsi nel mondo del lavoro".

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Ora il quattro volte Campione del Mondo si trova in seconda posizione immediatamente in scia a Lewis Hamilton che guida la gara: il sorpasso è arrivato pochi istanti prima dell'ingresso della safety ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Sebastian Vettel è stato superlativo nel primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari scattava in terza posizione ma ha fin da subito cercato il sorpasso su Max Verstappen. All’esterno della prima curva non è riuscito a completare la Manovra, poi nel primo rettilineo ha preso la scia dell’olandese della Red Bull e lo ha sopravanzato con una delle sue invenzioni. Ora il quattro volte Campione ...

Liti col fisco - sanatoria fino a un milione Cosa c’è (e cosa manca) nella Manovra : Salvini: nella legge di Bilancio prima la crescita e poi i vincoli dell’Ue. «I primi numeri in settimana»