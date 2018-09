Manovra | Di Maio | ' Piena fiducia in Tria'

Conte : «Reddito di cittadinanza sarà nella Manovra». Di Maio : «Manterremo le promesse attingendo a un po' di deficit» : nella manovra entreranno tutte e tre le priorità del governo: flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza. A prometterlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro...

Di Maio : «Facciamo un po’ di debito per abbassare le tasse». E Conte : reddito cittadinanza sarà in Manovra : Il presidente del Consiglio conferma: misura avrà impatto sociale significativo. Il vicepremier in visita in Cina torna sulla Manovra: «Non sforeremo il tetto del 3% ma attingeremo al deficit per migliorare la qualità della vita dei cittadini»

"Reddito cittadinanza in Manovra" Da Conte assist a Luigi Di Maio : Reddito di cittadinanza in manovra. Ma stavolta a dirlo non è il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio, ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Oggi ho incontrato i capigruppo del M5s di Camera e Senato Segui su affaritaliani.it

Di Maio dalla Cina : "Per la Manovra attingeremo un po' al deficit" : 15.00 - Da Chengdu, in Cina, il vicepremier Luigi Di Maio ha voluto preoccuparsi anche di tenere sotto controllo i lavori per la legge di bilancio che proseguono senza sosta in Italia. Di Maio ha voluto confermare pubblicamente la propria fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria e nell'intero esecutivo, assicurando gli elettori sul fatto che le tre priorità di questo governo - reddito di cittadinanza, flat tax e superamento della ...

