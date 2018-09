Manovra | Di Maio | “Non mandiamo fuori giri i conti dello Stato Il tetto al decifit del

Manovra - Di Maio : manterremo tutte le promesse attingendo a un po' di deficit : 'Ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria per quello che sta facendo e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo', ha detto infine il vicepremier, ...

Cosa resta delle tensioni tra Di Maio e Tria sui soldi da trovare in Manovra : Mentre oggi il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci ha rilanciato la necessità di arrivare ad un'intesa sulla 'pace fiscalè. 'Non è una sanatoria tombale. E si potranno mettere in regola ...

Cosa resta delle tensioni tra Di Maio e Tria sui soldi da trovare in Manovra : Il nodo sulla manovra resta la copertura delle misure presenti nel contratto di governo. Chi era presente al vertice ieri a palazzo Chigi riferisce che la discussione si è protratta proprio sulle risorse da mettere sul tavolo. Con l'argine del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e l'insistenza di Lega e M5s affinché il responsabile di via XX settembre allarghi i cordoni della borsa. Ieri è stato il ...