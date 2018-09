Manovra | Conte | ' Non ci dobbiamo impiccare sui decimali'

Conte : "Manovra sarà seria e credibile. Sforare il 2%? Non ci dobbiamo impiccare ai decimali" : sarà una manovra ''seria, coraggiosa e che offra risposte ai cittadini e consenta una crescita e uno sviluppo sostenibile - assicura il premier Giuseppe Conte -. Non ci dobbiamo impiccare sui decimali, dobbiamo essere credibili" nei confronti di tutti. Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del consiglio informale Ue a Salisburgo, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di Sforare il 2% nella manovra economica."Abbiamo fatto delle ...

Conte : 'reddito di cittadinanza nella Manovra' : ... possiamo attingere a un pò di deficit per poi rientrare l'anno dopo o tra due anni, tenendo i conti in ordine senza manovre distruttiva dell'economia" ha spiegato il vicepremier. Dello stesso avviso ...

Di Maio : «Facciamo un po’ di debito per abbassare le tasse». E Conte : reddito cittadinanza sarà in Manovra : Il presidente del Consiglio conferma: misura avrà impatto sociale significativo. Il vicepremier in visita in Cina torna sulla Manovra: «Non sforeremo il tetto del 3% ma attingeremo al deficit per migliorare la qualità della vita dei cittadini»

"Reddito cittadinanza in Manovra" Da Conte assist a Luigi Di Maio : Reddito di cittadinanza in manovra. Ma stavolta a dirlo non è il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio, ma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Oggi ho incontrato i capigruppo del M5s di Camera e Senato Segui su affaritaliani.it

Conte : reddito di cittadinanza in Manovra per alleviare povertà : Roma, 19 set., askanews, - 'Oggi ho incontrato i capigruppo del M5s di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Al centro del nostro colloquio c'è stato un aggiornamento sulle attività ...

Conte : "Reddito cittadinanza in Manovra" : Con i capigruppo M5S "abbiamo ragionato anche della necessità che la riforma del reddito di cittadinanza che sarà inserita nella manovra economica abbia un impatto significativo sul piano sociale , in ...

M5s da Conte - rassicurati su Manovra : ANSA, - ROMA, 19 SET - "Stamani, in un'ottica di totale collaborazione e grande fiducia, abbiamo incontrato il presidente Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. E' stato un colloquio molto produttivo che ci ...

"Flat tax graduale e pace fiscale imprescindibile" : il Conte-pensiero sulla Manovra : In una intervista rilasciata al quotidiano La Verità, il presidente del Consiglio ha parlato delle 'mosse' del governo in...

Manovra - Conte : la pace fiscale si farà : In merito alla Manovra 2019, “La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero”. Annunci importanti sono arrivati dal premier Giuseppe Conte, a poche ore delle forti parole di Luigi Di Maio, che incalzava sostenendo una indisponibilità del Movimento 5 stelle a votare un condono fiscale. Il premier punta i piedi nel corso di un’intervista a La Verità, ...

Manovra - Conte : tagli a sprechi per la crescita : Vertice di tre ore sulla Manovra a Palazzo Chigi. Il premier: "Ci siamo soffermati sull'analisi degli sprechi da tagliare". Il leader M5s convoca i suoi dopo il vertice: "Avanti sul reddito di cittadinanza, serve il coraggio di cambiare"