Manovra | Borghi vs Boccia | “Non ci sono nanetti che trovano soldini in miniera” “Quelli

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Battibecco sul filo dell’ironia a Omnibus (La7) tra il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio(Lega), e il deputato Pd, Francesco. Il nodo focale del dibattito verte sulle risorse per i provvedimenti del governo M5s-Lega. Il deputato leghista premette: “Mi sembra veramente che si sia persa la natura del denaro. Nella testa delle persone c’è l’idea secondo cui ci sia ancora il sistema gold standard, cioè ci sia l’oro con iche in miniera estraggono i. In realtà, non è così. Nell’attuale sistema monetario la moneta viene creata dalle banche centrali e, se ne crea troppa, a quel punto è ovvio che non crea ricchezza, perché stiamo sempre parlando di carta. Se, però, viene artificialmente razionata, è un problema”. “Però io le ho chiesto dove trovate le risorse”, obietta la conduttrice ...