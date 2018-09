Manchester cambia padrone | Mourinho convince in Champions | nuova debacle di Guardiola

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 settembre 2018) Si è giocata la prima giornata valida per la fase a gironi diLeague, non solo Juventus e Roma in campo ma anche tante altre partite che hanno regalato emozioni e colpi di scena. In particolar modo, ottimo successo delUnited che ha dominato sul campo dello Young Boys grazie alla doppietta di Pogba ed alla rete di Martial. Clamorosainvece davanti al pubblico amico per ilCity, blitz del Lione grazie a Cornet e Fekir, per i padroni di casa inutile la rete di Bernando Silva. Si tratta di una sconfitta pesantissima per il tecnico, ilCity adesso rischia l’incredibile eliminazione già nella fase a gironi, sarebbe un disastro con pochi precedenti per l’ex allenatore del Barcellona considerando anche il percorso inLeague della scorsa stagione. Al contrario si riscatta...