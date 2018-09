Maltempo | la tempesta Alì sferza Regno Unito e Irlanda | venti a 143 km h | blackout e voli

Maltempo - l’innesco dell’Uragano Mediterraneo nel Mar Tirreno fa esplodere violenti temporali in Sicilia : bombe d’acqua su tutta l’isola - tempesta a Siracusa [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo - tempesta nella Cina meridionale : morte 2 persone - 127.000 evacuati : Forte Maltempo nella Cina meridionale, che sta causando ingenti danni e disagi. Due persone sono morte e 127.000 sono stati gli evacuati. Il governo cinese ha evacuato 127 mila persone dalla provincia meridionale di Guangdong a causa delle forti piogge. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. Le intense precipitazioni, che hanno colpito piu’ di 1,2 milioni di persone nell’est della provincia, hanno provocato due ...

Allerta Meteo - la “Tempesta Autunnale” del weekend irrompe da Nord : Maltempo estremo e freddo mentre al Sud resiste l’estate : 1/20 ...

Allerta Meteo : nell’ultimo giorno di Agosto arriva il Maltempo - poi tra Sabato 1 e Domenica 2 Settembre si scatenerà una Tempesta Autunnale [MAPPE] : 1/14 ...

Maltempo : incredibile tempesta di grandine in Messico paralizza il traffico - accumuli fino a 70 cm [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Tempesta di fulmini e forte vento : a Malpensa blackout di un’ora/ Ultime notizie - Maltempo nel Varesotto : Tempesta di fulmini e forte vento: a Malpensa blackout di un’ora. Ultime notizie, maltempo nel Varesotto, disagi per i passeggeri dello scalo aeroportuale(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:17:00 GMT)

Maltempo - NUOVI TEMPORALI AL NORD/ Ultime notizie meteo Lombardia : tempesta di fulmini - blackout a Malpensa : MALTEMPO, NUOVI TEMPORALI al NORD: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:41:00 GMT)

Maltempo - violenti temporali in pianura Padana : anomala tempesta di sabbia a Cremona : Il Maltempo sta colpendo la pianura Padana con violenti temporali e un brusco calo delle temperature. Nel pomeriggio un forte temporale ha colpito Cremona, dove sono caduti 14mm di pioggia in pochi minuti con raffiche di vento fino a 60km/h. Vento ancora più forte a Piadena (82km/h) e Codogno (74km/h), con 36mm di pioggia a Piadena, 28mm ad Asola e 27mm a Torricella del Pizzo. Un po’ tutta la “bassa” lombarda ha dovuto fare i ...

Maltempo USA - devastante tempesta di grandine in Colorado - chicchi come palle da softball : molti feriti - almeno 14 in ospedale [FOTO e VIDEO] : 1/37 ...

Il Maltempo si sposta da Levante a Ponente : tempesta su Andora - FOTO e VIDEO - : La FOTO del fulmine sull'Isola Gallinara è di Rosy Porpora , g.c., La perturbazione che all'alba ha colpito il Levante Savonese adesso si è spostata sull'estremo Ponente. Ad Andora fuggi fuggi ...