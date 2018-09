Maltempo Irlanda | la tempesta Ali fa le prime due vittime

meteoweb.eu

: Maltempo la tempesta Alì sferza Regno Unito e Irlanda: venti a 143 km-h blackout e voli cancellati [GALLERY] -… - zazoomblog : Maltempo la tempesta Alì sferza Regno Unito e Irlanda: venti a 143 km-h blackout e voli cancellati [GALLERY] -… - Chicomesol : RT @RadioLondra_: Maltempo:bufere in Gb e Irlanda,un morto - RadioLondra_ : Maltempo:bufere in Gb e Irlanda,un morto -

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Ilha causato duein, colpita dallaAli, che sta sferzando anche la Gran Bretagna con piogge e venti che soffiano a 145 km orari. A perdere la vita sono stati una cittadina svizzera, che dormiva in un camper parcheggiato in cima a una scogliera e trascinato dal vento in mare, e un uomo, schiacciato da un albero caduto a terra. La forza dellasta scemando, ha fatto sapere il servizio meteorologico britannico. L'articolo: laAli fa ledueMeteo Web.