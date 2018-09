Malore per il cardinale Sepe durante il miracolo di San Gennaro

Marittimo colto da Malore in mare aperto : interviene la Capitaneria : BRINDISI - I militari della Capitaneria di porto di Brindisi si sono subito attivati per prestare soccorso a un Marittimo italiano di 27 anni della nave 'Eurocargo Alexandria', che intorno alle ore 2,...

Negramaro - Malore per il chitarrista Lele : la prognosi resta riservata : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è in gravi condizioni per una emorragia celebrale che lo ha colpito oggi. Il musicista era a bordo piscina quando si è sentito male. Ad allertare i soccorsi è stata la moglie, che dovrebbe partorire a breve. Lele è stato portato immediatamente all'ospedale in codice rosso e in queste ore sarebbe ancora sotto i ferri, in quanto i medici hanno ritenuto necessario effettuare un intervento chirurgico. Al ...

Malore in piscina - operato d'urgenza il chitarrista dei Negramaro. La situazione : Articolo aggiornato alle ore 21 del 17 settembre 2018. Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Lele Spedicato, il 37enne chitarrista dei Negramaro ricoverato da stamattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un'emorragia cerebrale. Al risveglio il musicista aveva accusato mal di testa e disturbi visivi e dopo essersi alzato dal letto si è accasciato perdendo conoscenza. ...

Ha un Malore mentre taglia la legna. L'amico corre in paese per cercare aiuto - ma al ritorno il boscaiolo era morto : MOENA . Stava tagliando la legna nel bosco quando ha avvertito una fitta al petto e si è accasciato a terra . L'amico che si t rovava nel bosco con lui ha subito capito cosa stava succedendo ed è ...

Negramaro : il chitarrista Lele Spedicato è stato ricoverato in ospedale per un Malore : Forza Lele, siamo tutti con te <3 The post Negramaro: il chitarrista Lele Spedicato è stato ricoverato in ospedale per un malore appeared first on News Mtv Italia.

Malore in piscina per chitarrista dei Negramaro - operato d'urgenza : Incidente in piscina per il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato, ricoverato d'urgenza all'ospedale Fazzi di Lecce per un'emorragia cerebrale. Il musicista 37enne è stato sottoposto a un delicato ...

Negramaro - Malore per Lele Spedicato : il chitarrista è in rianimazione - : Il membro della band pugliese si sarebbe sentito male nella sua abitazione e sarebbe subito stato trasportato all'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il 37enne sarebbe comunque fuori pericolo

Macerata - incidente in scooter : muore operaio 25enne/ Ultime notizie - schianto contro guardrail : Malore? : Macerata, incidente in scooter: muore operaio 25enne di origini peruviane. schianto violento contro il guardrail, forse colto da malore: oggi l'autopsia.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:34:00 GMT)

Caso Skripal - a Salisbury torna la paura : Malore per una coppia al ristorante - locale isolato : torna l'allarme nella cittadina del Caso Skripal. Un ristorante di Salisbury - 'il Prezzo' - è stato isolato e transennato dalla polizia dopo che un uomo e una donna hanno avuto un...

Malore per Gina Lollobrigida : portata in ospedale - salta l'intervista a Domenica In : Colpo di scena oggi nel corso della prima diretta di Domenica In, lo storico contenitore del dì di festa di Raiuno condotto nuovamente da Mara Venier. La conduttrice veneta questo pomeriggio era pronta ad accogliere in studio anche la sua grande amica Gina Lollobrigida, la quale doveva raccontarsi in una lunga intervista esclusiva. Nel corso della diretta, però, la Venier ha annunciato che la Lollobrigida non ci sarebbe stata perché poco prima ...

Gela : caos durante mozione sfiducia - Malore per il sindaco che si dimette : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - caos durante la seduta del consiglio comunale di Gela (Caltanissetta) dedicata alla mozione di sfiducia del sindaco, Domenico Messinese, ex M5S. Nel corso della seduta Messinese ha accusato un malore, e all'arrivo dell'ambulanza è stato trasportato d'urgenza in ospedale

“La mia testa…”. Un Malore in vacanza e muore due settimane dopo. La terribile scoperta al rientro dal suo viaggio. Una vita che finisce a 27 anni : Si chiamava Catherine Roberts ed era una grande donna e una sportiva all’apice della carriera. Aveva appena 27 anni Catherine e la vita, tutto sommato, la vita che le sorrideva. Purtroppo però la giovane è morta, in seguito ad una terribile e precoce malattia. Si trattava di una giocatrice professionista di rango internazionale molto nota nel mondo del netball (uno sport a squadre simile al basket molto diffuso in alcuni paesi anglofoni ...

Malore per marittimo su motopesca italiano : intervento della Marina Militare : Nella giornata del 4 settembre 2018, il pattugliatore d’altura Comandante Bettica della Marina Militare impegnato in attività di Vigilanza Pesca nel Mediterraneo Centrale, ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano “Pegaso” della marineria di Mazara del Vallo, per un Malore accusato da un membro dell’equipaggio. L’Unità della Marina Militare ha prontamente ridotto le distanze e, ...

Supermercato evacuato in Italia : Malore per 14 persone. È giallo sulle cause : Doveva essere un mercoledì sera tranquillo quello di giorno 5 settembre. Qualcosa, però, non deve essere andato secondo i piani in un Supermercato Italiano. In uno dei tanti Carrefour notturni – aperti 24 ore su 24 – del Bel Paese, infatti, si è rischiato grosso. Precisamente in Lombardia, a Mantova, dove un gruppo di persone si è visto costretto a chiamare i soccorsi. L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno ...